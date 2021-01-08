FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri458,71 % 0,01438239Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00263593Bağımsız Denetim Ücreti2.901,19 % 0,0909639Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri646,6 % 0,02027349Fon Yönetim Ücreti32.045,92 % 1,00476769Hisse Senedi Komisyonu4.847,69 % 0,15199446Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3,66 % 0,00011476Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,1021137Türev Araçlar Komisyonu1.958,05 % 0,06139269Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.509,43 % 0,14138866TOPLAM GİDERLER50.712,12 % 1,59002768DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.189.385,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898797BIST