FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri817,35 % 0,01196476Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00123066Bağımsız Denetim Ücreti2.901,39 % 0,04247193Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri847,29 % 0,01240303Fon Yönetim Ücreti68.770,95 % 1,00670195Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu862,18 % 0,012621Gecelik Ters Repo Komisyonu604,8 % 0,00885335Vadeli Ters Repo Komisyonu571,2 % 0,0083615Borsa Para Piyasası Komisyonu2.534,23 % 0,03709727Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,04767459Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.509,08 % 0,06600606TOPLAM GİDERLER85.759,34 % 1,2553861DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.831.311,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898798BIST