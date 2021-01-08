FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri46.177,05 % 0,01279094Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00002329Bağımsız Denetim Ücreti8.821,85 % 0,00244363Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.899,94 % 0,01243718Fon Yönetim Ücreti3.869.711,25 % 1,07190113Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.682,17 % 0,00101995Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,00090213Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler125.483,63 % 0,03475868TOPLAM GİDERLER4.102.116,76 % 1,13627692DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ361.013.823,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898799BIST