FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri20.531,49 % 0,01176792Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00004819Bağımsız Denetim Ücreti13.611,46 % 0,00780161Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.386,08 % 0,01798939Fon Yönetim Ücreti1.851.929,01 % 1,06146029Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14.590,43 % 0,00836272Gecelik Ters Repo Komisyonu79.512,74 % 0,04557389Vadeli Ters Repo Komisyonu70.737,16 % 0,04054404Borsa Para Piyasası Komisyonu22.762,5 % 0,01304666Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,00186668Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.357,3 % 0,0082291TOPLAM GİDERLER2.122.759,04 % 1,21669049DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ174.469.928,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898800BIST