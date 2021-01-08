FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.560,71 % 0,01212639Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00065321Bağımsız Denetim Ücreti7.338,32 % 0,05701723Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.314,37 % 0,41424166Fon Yönetim Ücreti129.006,87 % 1,00235678Hisse Senedi Komisyonu2.907,44 % 0,02259021Tahvil Bono Komisyonu72,98 % 0,00056704Gecelik Ters Repo Komisyonu915,6 % 0,00711402Vadeli Ters Repo Komisyonu588 % 0,00456864Borsa Para Piyasası Komisyonu2.285,63 % 0,01775887Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,02530466Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.551,75 % 0,06644533TOPLAM GİDERLER209.882,54 % 1,63074406DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.870.354,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898801BIST