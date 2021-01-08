FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.306,56 % 0,01207686Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00077708Bağımsız Denetim Ücreti4.379,72 % 0,04048285Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.495,8 % 0,01382606Fon Yönetim Ücreti203.847,39 % 1,8842127Hisse Senedi Komisyonu222,7 % 0,00205847Tahvil Bono Komisyonu390,85 % 0,00361272Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu556,58 % 0,00514461Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,03010342Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.649,75 % 0,12616807TOPLAM GİDERLER229.190,22 % 2,11846286DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.818.703,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898802BIST