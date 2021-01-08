FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri38.238,73 % 0,01217477Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00002677Bağımsız Denetim Ücreti10.297,17 % 0,0032785Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri69.850,83 % 0,0222397Fon Yönetim Ücreti7.025.443,08 % 2,2368199Hisse Senedi Komisyonu84,88 % 0,00002702Tahvil Bono Komisyonu7.535,64 % 0,00239926Gecelik Ters Repo Komisyonu49.119 % 0,01563892Vadeli Ters Repo Komisyonu29.190 % 0,00929376Borsa Para Piyasası Komisyonu67.286,29 % 0,02142318Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,00103693Türev Araçlar Komisyonu7.652,13 % 0,00243635Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler50.778,97 % 0,01616744TOPLAM GİDERLER7.358.817,59 % 2,3429625DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ314.081.749,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898803BIST