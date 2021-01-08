FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00002999Bağımsız Denetim Ücreti8.817,92 % 0,00314549Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.611,22 % 0,01163293Fon Yönetim Ücreti994.515,07 % 0,35475906Hisse Senedi Komisyonu5.529,91 % 0,00197261Tahvil Bono Komisyonu7.346,53 % 0,00262062Gecelik Ters Repo Komisyonu10.579,8 % 0,00377398Vadeli Ters Repo Komisyonu6.711,6 % 0,00239413Borsa Para Piyasası Komisyonu3.530,13 % 0,00125925Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,00116175Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.183,41 % 0,00648631TOPLAM GİDERLER1.091.166,46 % 0,38923612DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ280.335.353,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898804BIST