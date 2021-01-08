FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.573,98 % 0,01228529Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,00065619Bağımsız Denetim Ücreti4.380,72 % 0,03419257Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.068,22 % 0,01614295Fon Yönetim Ücreti192.517,22 % 1,50264294Hisse Senedi Komisyonu7.015,21 % 0,05475539Tahvil Bono Komisyonu488,3 % 0,0038113Gecelik Ters Repo Komisyonu655,2 % 0,00511399Vadeli Ters Repo Komisyonu558,6 % 0,00436001Borsa Para Piyasası Komisyonu4.989,6 % 0,03894502Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,0254201Türev Araçlar Komisyonu16.256,54 % 0,12688618Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.680,9 % 0,14580889TOPLAM GİDERLER252.525,36 % 1,97102082DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.811.907,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898805BIST