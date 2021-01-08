FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri60,8 % 0,01233856Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri84,07 % 0,0170609Bağımsız Denetim Ücreti2.900,42 % 0,58860189Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri545,97 % 0,11079739Fon Yönetim Ücreti9.258,62 % 1,87891452Hisse Senedi Komisyonu102,99 % 0,02090046Tahvil Bono Komisyonu1,74 % 0,00035311Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.256,8 % 0,6609245Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.798,21 % 0,97373328TOPLAM GİDERLER21.009,62 % 4,26362462DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ492.764,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898777BIST