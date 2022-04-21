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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

21.04.2022 14:12
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri


FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2022
Açıklama

FIK_2021 Fon Gider Bildirimi

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri % 0,014176
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,96 % 0,006107
Bağımsız Denetim Ücreti
5.434,33 % 0,084666
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
606,48 % 0,009449
Fon Yönetim Ücreti
64.409,62 % 1,003487
Hisse Senedi Komisyonu
133,37 % 0,002078
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.540 % 0,055152
Türev Araçlar Komisyonu
97,02 % 0,001512
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
87.536,88 % 1,363804
TOPLAM GİDERLER
163.059,53 % 2,54043
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.418.580,37



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022654


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UFUK 19,52 482.916 % 9,97  
DAGHL 25,64 6.494.882 % 9,95  
KLSYN 2,16 64.411.218 % 9,64  
LIDER 19,68 315.239.118 % 9,33  
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Altın Gr. 916 916 -6,60  
Cumhuriyet 6.094 6.186 -13,00  
Tam 6.062 6.213 -17,42  
Yarım 2.930 3.005 -8,42  
Çeyrek 1.469 1.503 -4,22  
Gümüş.Ons 24,22 24,24 -0,43  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 -0,15  
B. Petrol 107 107 -1,41  
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