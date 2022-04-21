FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2022AçıklamaFIK_2021 Fon Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri % 0,014176Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri391,96 % 0,006107Bağımsız Denetim Ücreti5.434,33 % 0,084666Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri606,48 % 0,009449Fon Yönetim Ücreti64.409,62 % 1,003487Hisse Senedi Komisyonu133,37 % 0,002078Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.540 % 0,055152Türev Araçlar Komisyonu97,02 % 0,001512Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler87.536,88 % 1,363804TOPLAM GİDERLER163.059,53 % 2,54043DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.418.580,37http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022654BIST