FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
21.04.2022 14:12
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2022
Açıklama
FIK_2021 Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri % 0,014176
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
391,96 % 0,006107
Bağımsız Denetim Ücreti
5.434,33 % 0,084666
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
606,48 % 0,009449
Fon Yönetim Ücreti
64.409,62 % 1,003487
Hisse Senedi Komisyonu
133,37 % 0,002078
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.540 % 0,055152
Türev Araçlar Komisyonu
97,02 % 0,001512
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
87.536,88 % 1,363804
TOPLAM GİDERLER
163.059,53 % 2,54043
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.418.580,37
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022654
BIST
15:172.552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,99
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.542
15:1714,7449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0423
|Açılış
|: 14,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7449
En Düşük
14,6956
15:1715,9581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
15:17915,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -6,66
|Açılış
|: 915,89
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,97
BIST En Aktif Hisseler15:17
|TIRE
|13,90
|102.897.689
|% 9,97
|
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.494.882
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|64.411.218
|% 9,64
|
|LIDER
|19,68
|315.239.118
|% 9,33
|
|OLMK
|8,41
|36.060.154
|% -6,97
|
|TDGYO
|7,91
|23.798.046
|% -6,83
|
|MANAS
|24,74
|37.486.683
|% -6,78
|
|ATLAS
|1,47
|3.141.211
|% -6,37
|
|MMCAS
|2,99
|477.712
|% -5,38
|
|THYAO
|41,20
|3.763.312.633
|% 2,54
|
|ASELS
|28,48
|2.083.705.421
|% -0,14
|
|SISE
|18,48
|1.853.414.284
|% 1,09
|
|GARAN
|14,51
|1.717.344.400
|% 0,14
|
|PETKM
|10,72
|1.231.273.163
|% 0,09
|
|EKGYO
|3,04
|1.108.877.191
|% -1,94
|
|ODAS
|2,64
|853.314.816
|% 4,35
|
|TSKB
|2,09
|428.010.771
|% 0,97
|
|YKBNK
|5,32
|890.361.978
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,21
|144.207.465
|% 0,00
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7396
|14,7449
|% 0,29
|
|Euro
|15,9390
|15,9581
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,9354
|19,0304
|% -0,85
|
|Frank
|15,3593
|15,4518
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9176
|3,9372
|% 0,23
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-19,42
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-6,60
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-13,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|-17,42
|
|Yarım
|2.930
|3.005
|-8,42
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|-4,22
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,15
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,41
|