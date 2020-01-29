FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarZuhal TOPALOĞLU 23.02.2015 2008-2012 Global Menkul Değerler A.Ş. - Levent Şube Müdürü, 2013 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - Direktör , 2016 - Atlas Portföy Yönetimi - Genel Müdür 26 Düzey-3 ,Türev AraçlarıTaner ARICAN 29.01.2020 2014-Devam Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2011-2014 Ulukartal Kapital Menkul Değerler A.Ş. Türev Araçlar 2000-2011 Tekstil Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı Takas&Operasyon 20 Düzey-3, Türev Araçlarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815048BIST