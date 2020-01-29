FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF Düzey 3 & Türev AraçlarTufan Deriner 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 21 SPF Düzey 3 & Türev AraçlarAlper Ertekin 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815147BIST