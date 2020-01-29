FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarÖzkan Özkaynak 01.07.2019 2017 Haziran 29-(Devam)... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, 2017 Haziran 28 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 2017 Mart - 2017 Mayıs - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi, 2010 Ekim - 2017 Şubat - Finans Yatırım-Yönetmen/Birim Yöneticisi 12Tuncay Subaşı 01.07.2019 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSITufan Deriner 01.07.2019 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 21 SPF DÜZEY 3 LİSANSIAlper Ertekin 29.01.2020 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815148BIST