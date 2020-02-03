FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi, portföyünün en az %80'ini Türkiye Cumhuriyeti hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen Amerikan Doları cinsinden dış borçlanma araçlarına ve/veya Amerikan Doları cinsinden özel sektör dış borçlanma araçlarına yatırmak suretiyle orta ve uzun vadede Amerikan Doları cinsinden istikrarlı bir getiri elde etmektir. Portföyün geri kalan %20 lik kısmı ise fon getirisini artırmak amacıyla aşağıdaki tabloda belirtilen yatırım araçlarına yatırılabilir. Olası parite, faiz oranı ve getiri eğrisindeki değişimlerden faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapılabilir. Piyasa şartlarına ve fon portföyündeki büyüklük değişimlerinin miktarına göre yasal limitler çerçevesinde fon portföyünde bir miktar TL cinsi yatırım aracı da bulunabilir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 60 -BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL) 5 -BIST-KYD OSBA EUROBOND USD (TL) 25 -BIST-KYD REPO (BRUT) 5 -BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD 5 -Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaDİĞER 80-100 Kamu/Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (USD)DİĞER 0-20 Kamu / Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (EURO)ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20Ters Repo İşlemleri 0-10KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20DİĞER 0-20 Kamu/Özel Sektör Yurtiçi Borçlanma Araçları (EURO-USD-TL)BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) 0-20DİĞER 0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıDİĞER 0-20 Yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı paylarıYapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816599BIST