FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.02.2020 11:08
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi, portföyünün en az %80'ini Türkiye Cumhuriyeti hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen Amerikan Doları cinsinden dış borçlanma araçlarına ve/veya Amerikan Doları cinsinden özel sektör dış borçlanma araçlarına yatırmak suretiyle orta ve uzun vadede Amerikan Doları cinsinden istikrarlı bir getiri elde etmektir. Portföyün geri kalan %20 lik kısmı ise fon getirisini artırmak amacıyla aşağıdaki tabloda belirtilen yatırım araçlarına yatırılabilir. Olası parite, faiz oranı ve getiri eğrisindeki değişimlerden faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapılabilir. Piyasa şartlarına ve fon portföyündeki büyüklük değişimlerinin miktarına göre yasal limitler çerçevesinde fon portföyünde bir miktar TL cinsi yatırım aracı da bulunabilir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 60 -
BIST-KYD KAMU EUROBOND EUR (TL) 5 -
BIST-KYD OSBA EUROBOND USD (TL) 25 -
BIST-KYD REPO (BRUT) 5 -
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT USD 5 -
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
DİĞER 80-100 Kamu/Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (USD)
DİĞER 0-20 Kamu / Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) (EURO)
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20
DİĞER 0-20 Kamu/Özel Sektör Yurtiçi Borçlanma Araçları (EURO-USD-TL)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) 0-20
DİĞER 0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
DİĞER 0-20 Yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılım payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816599
BIST