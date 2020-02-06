FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAhmet Karaahmetoğlu 30.01.2017 2015-2020 Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 15 Düzey 3 ve Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817318BIST