FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.02.2020 11:44
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ahmet Karaahmetoğlu 30.01.2017 2015-2020 Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 15 Düzey 3 ve Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817318
BIST
12:56123.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 1.187,11
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
12:565,9882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0078
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
12:566,5932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
12:56300,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,34
|Açılış
|: 300,89
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,16
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|8,63
|34.051.020
|% 13,85
|
|LINK
|27,54
|10.797.455
|% 11,95
|
|BOSSA
|9,75
|32.889.582
|% 11,94
|
|IZFAS
|2,21
|1.473.929
|% 9,95
|
|IZTAR
|3,35
|864.078
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|3.303.379
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|56.934
|% -9,09
|
|SALIX
|7,25
|15.675
|% -8,23
|
|BRKO
|0,36
|354.433
|% -5,26
|
|IHEVA
|3,13
|50.541
|% -4,57
|
|THYAO
|14,85
|997.141.109
|% 1,64
|
|ODAS
|2,27
|397.556.394
|% 2,25
|
|SISE
|5,62
|317.995.765
|% 2,00
|
|PGSUS
|71,65
|295.934.154
|% -4,15
|
|SASA
|9,39
|273.429.961
|% -0,74
|
|ODAS
|2,27
|397.556.394
|% 2,25
|
|TEKTU
|1,80
|205.754.327
|% 6,51
|
|YKBNK
|3,11
|267.107.798
|% 3,67
|
|KRDMD
|2,97
|235.382.203
|% 2,41
|
|CEMAS
|1,24
|87.125.927
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7429
|7,7817
|% -0,04
|
|Frank
|6,1207
|6,1576
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.562
|5,18
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,35
|
|Cumhuriyet
|1.994
|2.024
|12,00
|
|Tam
|1.985
|2.034
|9,16
|
|Yarım
|959
|984
|4,43
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|0,49
|