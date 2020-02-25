FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.02.2020 09:40
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Erol Öztürkoğlu Fon Kurulu Başkanı 30.01.2017 21 Hayır
Salih İleri Fon Kurulu Üyesi 16.11.2017 18 Hayır
Mehmet Taylan Tatlısu Fon Kurulu Üyesi 02.01.2020 26 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821378
BIST
15:57115.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 387,17
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
15:576,1512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0375
|Açılış
|: 6,1460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
15:576,6685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0310
|Açılış
|: 6,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
15:57325,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,46
|Açılış
|: 325,71
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|37.701.506
|% 19,91
|
|OYAYO
|2,56
|35.898.027
|% 14,80
|
|DERAS
|3,88
|21.771.000
|% 12,46
|
|KRSAN
|10,18
|173.807
|% 9,94
|
|YONGA
|12,40
|232.426
|% 9,93
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,28
|4.441.608
|% -6,84
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,80
|8.422.240
|% -6,17
|
|THYAO
|13,66
|2.774.789.374
|% -1,44
|
|ASELS
|29,26
|1.191.669.449
|% 2,24
|
|KRDMD
|2,84
|563.179.257
|% 0,35
|
|ODAS
|2,22
|389.708.082
|% 1,83
|
|KARSN
|2,06
|330.825.284
|% 10,75
|
|THYAO
|13,66
|2.774.789.374
|% -1,44
|
|KRDMD
|2,84
|563.179.257
|% 0,35
|
|ODAS
|2,22
|389.708.082
|% 1,83
|
|KARSN
|2,06
|330.825.284
|% 10,75
|
|CEMAS
|1,31
|159.470.096
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9369
|7,9767
|% 0,72
|
|Frank
|6,2518
|6,2895
|% 0,47
|
|Riyal
|1,6329
|1,6411
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-10,14
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-43,00
|
|Tam
|2.149
|2.203
|-50,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-24,47
|
|Çeyrek
|521
|533
|-12,23
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,70
|55,70
|-0,07
|
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