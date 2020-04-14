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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.04.2020 14:15
GÜNCEL HABERLER



FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Zuhal TOPALOĞLU 23.02.2015 2008-2012 Global Menkul Değerler A.Ş. - Levent Şube Müdürü, 2013 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - Direktör , 2016 - Atlas Portföy Yönetimi - Genel Müdür 26 Düzey-3 ,Türev Araçları
Kadir Egemen CANDIR 01.04.2020 2018-2019 Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür/Portföy Yöneticisi 2014-2017 Bosphorus Gaz. A.Ş. Müdür 14 Düzey 3 - Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837779


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UZERB 2,86 196.864 % 10,00  
KLNMA 48,88 37.915.942 % 9,99  
DOCO 462,50 13.090.687 % 9,99  
SODSN 20,58 70.034 % 9,99  
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Frank 7,0346 7,0770 % 0,98  
Riyal 1,8012 1,8103 % 0,37  
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Altın Gr. 376 376 3,48  
Cumhuriyet 2.408 2.467 23,30  
Tam 2.475 2.539 24,10  
Yarım 1.204 1.235 11,70  
Çeyrek 604 618 5,90  
Gümüş.Ons 15,65 15,70 0,27  
Gümüş Gr. 3,40 3,40 0,05  
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