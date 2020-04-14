FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarZuhal TOPALOĞLU 23.02.2015 2008-2012 Global Menkul Değerler A.Ş. - Levent Şube Müdürü, 2013 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi - Direktör , 2016 - Atlas Portföy Yönetimi - Genel Müdür 26 Düzey-3 ,Türev AraçlarıKadir Egemen CANDIR 01.04.2020 2018-2019 Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür/Portföy Yöneticisi 2014-2017 Bosphorus Gaz. A.Ş. Müdür 14 Düzey 3 - Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837779BIST