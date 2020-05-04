FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Faiz İçeriği Faiz içerirPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Risk Aralığı Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)Fonun Risk Değeri 4Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD DIBS TUM 30 -BIST 100 GETIRI 30 -MSCI ALL WORLD RETURN 20 -BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 15 -BIST-KYD REPO (BRUT) 5 -Eşik DeğerEşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeErol Öztürkoğlu Fon Kurulu Başkanı 30.01.2017 21 HayırSalih İLERİ Fon Kurul Üyesi 16.11.2017 18 HayırTUFAN DERİNER Fon Kurul Üyesi 04.05.2020 22 HayırBURAK AHMET ÜSTAY Fon Kurul Üyesi 04.05.2020 28 HayırFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTufan Deriner 04.05.2020 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 22 Düzey 3 & Türev AraçlarÖzkan Özkaynak 04.05.2020 2010-2017 Finans Yatırım Hazine Birimi Yönetici 2017 - İstanbul Portföy Portföy Yöneticisi 12 Düzey 3 & Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842166BIST