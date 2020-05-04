FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.05.2020 10:16
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Risk Aralığı Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)
Fonun Risk Değeri 4
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DIBS TUM 30 -
BIST 100 GETIRI 30 -
MSCI ALL WORLD RETURN 20 -
BIST-KYD KAMU EUROBOND USD (TL) 15 -
BIST-KYD REPO (BRUT) 5 -
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Erol Öztürkoğlu Fon Kurulu Başkanı 30.01.2017 21 Hayır
Salih İLERİ Fon Kurul Üyesi 16.11.2017 18 Hayır
TUFAN DERİNER Fon Kurul Üyesi 04.05.2020 22 Hayır
BURAK AHMET ÜSTAY Fon Kurul Üyesi 04.05.2020 28 Hayır
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tufan Deriner 04.05.2020 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 22 Düzey 3 & Türev Araçlar
Özkan Özkaynak 04.05.2020 2010-2017 Finans Yatırım Hazine Birimi Yönetici 2017 - İstanbul Portföy Portföy Yöneticisi 12 Düzey 3 & Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842166
BIST