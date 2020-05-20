FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.05.2020 08:15
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845798
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,7936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0221
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7687
18:057,4396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0360
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4435
En Düşük
7,3878
18:05381,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,55
|Açılış
|: 381,47
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
382,17
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|ARTI
|2,59
|1.677.022
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,82
|21.707.044
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3011
|8,3428
|% 0,36
|
|Frank
|6,9743
|7,0163
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8025
|1,8115
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|2,24
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.527
|2.570
|8,50
|
|Yarım
|1.233
|1.256
|4,10
|
|Çeyrek
|617
|628
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,49
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,04
|
|B. Petrol
|34,97
|34,97
|0,32
|