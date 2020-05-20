FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.05.2020 08:51
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845819
BIST
10:51102.761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 777,59
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
10:516,7984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0269
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
10:517,4383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0347
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4435
En Düşük
7,3878
10:51382,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,30
|Açılış
|: 382,22
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,03
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|TSGYO
|2,42
|10.745.067
|% 10,00
|
|ALYAG
|1,54
|3.120.360
|% 10,00
|
|PKENT
|196,00
|717.462
|% 9,99
|
|ISBTR
|56.380,00
|2.988.140
|% 9,99
|
|KENT
|449,70
|8.777.710
|% 9,98
|
|EGCYO
|1,17
|279.173
|% -10,00
|
|EKIZ
|13,70
|64.020
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|55.024.136
|% -9,95
|
|TACTR
|6,57
|891.759
|% -9,88
|
|UZERB
|4,29
|263.028
|% -9,87
|
|ALKIM
|12,95
|296.746.529
|% 1,33
|
|GARAN
|7,74
|265.247.482
|% -0,13
|
|PGSUS
|53,85
|156.693.515
|% -2,18
|
|BIMAS
|62,90
|147.090.144
|% 1,29
|
|RTALB
|36,84
|138.570.890
|% 5,56
|
|ISYAT
|2,69
|98.015.718
|% 9,35
|
|GARAN
|7,74
|265.247.482
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,45
|78.077.800
|% -0,41
|
|ISFIN
|4,11
|126.296.868
|% 1,73
|
|ISGYO
|1,66
|50.241.733
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2844
|8,3260
|% 0,15
|
|Frank
|6,9861
|7,0282
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8037
|1,8128
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|5,06
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.533
|2.573
|10,90
|
|Yarım
|1.236
|1.258
|5,30
|
|Çeyrek
|618
|629
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,38
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|34,51
|34,51
|-0,14
|