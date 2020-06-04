FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.06.2020 13:51
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,005150 1,88 0,005150 1,88 2,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849087
BIST
15:10109.802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 690,74
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:106,7481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:107,5861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0105
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:10370,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,29
|Açılış
|: 370,24
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.243.891
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|36.350.968
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.211.899
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.497.825
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.330.034
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.718.006
|% -9,99
|
|THYAO
|12,71
|1.043.690.912
|% 1,44
|
|ASELS
|32,04
|897.932.576
|% 0,88
|
|GARAN
|8,17
|598.341.551
|% -0,61
|
|PETKM
|3,76
|565.016.855
|% 2,45
|
|EKGYO
|1,67
|493.341.675
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,67
|493.341.675
|% 0,60
|
|PETKM
|3,76
|565.016.855
|% 2,45
|
|TSKB
|1,15
|152.976.294
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,39
|178.929.067
|% 2,21
|
|TRGYO
|2,97
|360.089.927
|% 4,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4467
|8,4890
|% -0,02
|
|Frank
|7,0109
|7,0531
|% 0,40
|
|Riyal
|1,7907
|1,7997
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|7,55
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,40
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.434
|7,70
|
|Tam
|2.476
|2.505
|8,00
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|3,90
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,68
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,62
|39,62
|-0,17
|