FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.06.2020 13:51
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,004110 1,50 0,004110 1,50 2,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849088
BIST
15:08109.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 648,11
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:086,7476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0162
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:087,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0114
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:08370,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,59
|Açılış
|: 370,54
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.233.155
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,53
|18.208.369
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.469.924
|% 9,92
|
|MNDRS
|2,55
|206.934.572
|% 9,91
|
|AVGYO
|2,16
|41.321.491
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.709.729
|% -9,99
|
|THYAO
|12,71
|1.041.712.359
|% 1,44
|
|ASELS
|32,06
|894.314.862
|% 0,94
|
|GARAN
|8,17
|592.428.455
|% -0,61
|
|PETKM
|3,75
|564.454.833
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,68
|492.570.012
|% 1,20
|
|EKGYO
|1,68
|492.570.012
|% 1,20
|
|PETKM
|3,75
|564.454.833
|% 2,18
|
|TSKB
|1,15
|152.916.535
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,40
|174.949.182
|% 2,94
|
|TRGYO
|2,97
|359.113.642
|% 4,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4448
|8,4872
|% -0,04
|
|Frank
|7,0057
|7,0479
|% 0,33
|
|Riyal
|1,7906
|1,7996
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|7,12
|
|Altın Gr.
|370
|370
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.402
|2.431
|4,20
|
|Tam
|2.473
|2.501
|4,40
|
|Yarım
|1.207
|1.221
|2,10
|
|Çeyrek
|603
|611
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,68
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,02
|
|B. Petrol
|39,73
|39,73
|-0,06
|