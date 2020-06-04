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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.06.2020 13:53
GÜNCEL HABERLER



FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,004380 1,60 0,004380 1,60 2,28




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849089


BIST



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SALIX 10,78 215.471 % 10,00  
MRSHL 92,55 31.243.891 % 9,98  
EGGUB 83,30 36.350.968 % 9,97  
CRDFA 3,53 18.211.899 % 9,97  
SKTAS 3,88 12.497.825 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4467 8,4890 % -0,02  
Frank 7,0109 7,0531 % 0,40  
Riyal 1,7907 1,7997 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.707 7,55  
Altın Gr. 370 370 2,40  
Cumhuriyet 2.406 2.434 7,70  
Tam 2.476 2.505 8,00  
Yarım 1.209 1.223 3,90  
Çeyrek 604 611 1,90  
Gümüş.Ons 17,65 17,68 0,02  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,01  
B. Petrol 39,62 39,62 -0,17  
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