FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.10.2020 17:25
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcıs 20
Türkay AKBULUT 2016-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdürü, 2013-2016 Takasbank / Fon Yöneticisi - Türev İşlemler Yöneticisi, 2005-2013 Vakıflar Bankası A.Ş. / Döviz ve Türev İşlemler Kıdemli Uzmanı - Hazine 12
Kadir Egemen Candır 03/2020-09/2020 - Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yönetimi Direktörü 12/2017 - 02/2020 - Betarisk Yazılım Danışmanlık Ltd. - Şirket Sahibi 01/2018 - 08/2019 - Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 09/2014 - 07/2017 - Bosphorus Gaz A.Ş. - Piyasa Riski Müdürü 01/2012 - 09/2014 - İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Araştırma Müdürü 05/2011 - 10/2011 - Türkiye Sinai Kalkınma Bankası - Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev Araçlar
Daniel SERAP 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı, 2014-2015 Halk Portföy Yönetimi A.Ş / Portföy Yöneticisi, 2010-2014 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Hisse Senedi Prop Trader 8
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881215
BIST
18:051.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
18:057,9196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0308
|Açılış
|: 7,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9276
En Düşük
7,8718
18:059,3042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0289
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
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9,3353
En Düşük
9,2846
18:05482,54
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -5,06
|Açılış
|: 482,54
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
480,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,19
|236.606.792
|% 10,00
|
|OLMIP
|11,55
|7.570.397
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.955.466
|% 10,00
|
|BRYAT
|174,90
|16.052.823
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|1.269.348
|% 10,00
|
|FORMT
|5,04
|13.439.837
|% -10,00
|
|IHGZT
|7,47
|92.392.602
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|591.113
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.851.932
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|2.459.306
|% -9,99
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|SISE
|6,74
|930.410.047
|% -2,32
|
|KERVT
|7,09
|873.920.847
|% -7,92
|
|GARAN
|7,09
|819.868.258
|% -0,70
|
|EKGYO
|1,91
|1.061.830.782
|% 3,80
|
|ODAS
|3,55
|1.189.260.757
|% 1,72
|
|SKBNK
|1,77
|457.903.508
|% 2,91
|
|ISGYO
|2,17
|497.994.578
|% 3,83
|
|KARSN
|3,10
|708.326.684
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9142
|7,9174
|% 0,36
|
|Euro
|9,2954
|9,3043
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,2444
|10,2958
|% -0,28
|
|Frank
|8,6286
|8,6806
|% -0,11
|
|Riyal
|2,1049
|2,1155
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-28,03
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-5,82
|
|Cumhuriyet
|3.185
|3.233
|-39,00
|
|Tam
|3.176
|3.255
|-33,28
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-16,10
|
|Çeyrek
|770
|787
|-8,05
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,20
|
|B. Petrol
|42,34
|42,34
|0,62
|