FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcıs 20Türkay AKBULUT 2016-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdürü, 2013-2016 Takasbank / Fon Yöneticisi - Türev İşlemler Yöneticisi, 2005-2013 Vakıflar Bankası A.Ş. / Döviz ve Türev İşlemler Kıdemli Uzmanı - Hazine 12Kadir Egemen Candır 03/2020-09/2020 - Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yönetimi Direktörü 12/2017 - 02/2020 - Betarisk Yazılım Danışmanlık Ltd. - Şirket Sahibi 01/2018 - 08/2019 - Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 09/2014 - 07/2017 - Bosphorus Gaz A.Ş. - Piyasa Riski Müdürü 01/2012 - 09/2014 - İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Araştırma Müdürü 05/2011 - 10/2011 - Türkiye Sinai Kalkınma Bankası - Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev AraçlarDaniel SERAP 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı, 2014-2015 Halk Portföy Yönetimi A.Ş / Portföy Yöneticisi, 2010-2014 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Hisse Senedi Prop Trader 8http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881215BIST