Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

13.10.2020 17:25
GÜNCEL HABERLER



FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alper KOÇ 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş./ Genel Müdür, 2014-2015 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Varlık Yönetim Müdürü, 2008-2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcıs 20
Türkay AKBULUT 2016-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdürü, 2013-2016 Takasbank / Fon Yöneticisi - Türev İşlemler Yöneticisi, 2005-2013 Vakıflar Bankası A.Ş. / Döviz ve Türev İşlemler Kıdemli Uzmanı - Hazine 12
Kadir Egemen Candır 03/2020-09/2020 - Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yönetimi Direktörü 12/2017 - 02/2020 - Betarisk Yazılım Danışmanlık Ltd. - Şirket Sahibi 01/2018 - 08/2019 - Maqasid Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür 09/2014 - 07/2017 - Bosphorus Gaz A.Ş. - Piyasa Riski Müdürü 01/2012 - 09/2014 - İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Araştırma Müdürü 05/2011 - 10/2011 - Türkiye Sinai Kalkınma Bankası - Portföy Yöneticisi 12 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev Araçlar
Daniel SERAP 2015-... ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yönetimi Müdür Yardımcısı, 2014-2015 Halk Portföy Yönetimi A.Ş / Portföy Yöneticisi, 2010-2014 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Hisse Senedi Prop Trader 8




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881215


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.175
Değişim :  -0,31% |  -3,65
Açılış :  1.181  
Önceki Kapanış :  1.178  
En Yüksek
1.182 En Düşük
1.171
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTHOL 3,19 236.606.792 % 10,00  
OLMIP 11,55 7.570.397 % 10,00  
KLNMA 54,25 4.955.466 % 10,00  
BRYAT 174,90 16.052.823 % 10,00  
DAGHL 13,31 1.269.348 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9142 7,9174 % 0,36  
Euro 9,2954 9,3043 % -0,31  
Sterlin 10,2444 10,2958 % -0,28  
Frank 8,6286 8,6806 % -0,11  
Riyal 2,1049 2,1155 % 0,43  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 -28,03  
Altın Gr. 482 482 -5,82  
Cumhuriyet 3.185 3.233 -39,00  
Tam 3.176 3.255 -33,28  
Yarım 1.535 1.575 -16,10  
Çeyrek 770 787 -8,05  
Gümüş.Ons 24,25 24,28 -0,83  
Gümüş Gr. 6,16 6,17 -0,20  
B. Petrol 42,34 42,34 0,62  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru