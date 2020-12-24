FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.12.2020 13:06
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Erol Öztürkoğlu Fon Kurulu Başkanı 29.07.2020 21 Hayır
Bahadır Tonguç Fon Kurulu Üyesi 29.07.2020 22 Hayır
Salih İleri Fon Kurulu Üyesi 29.07.2020 18 Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894740
BIST
14:541.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,55
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.428
En Düşük
1.415
14:547,5745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0660
|Açılış
|: 7,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5541
14:549,2411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0891
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2200
14:54457,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,94
|Açılış
|: 456,95
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler14:54
|BRSAN
|33,66
|291.718.289
|% 10,00
|
|BASCM
|12,65
|583.575
|% 10,00
|
|POLTK
|405,30
|2.125.799
|% 9,99
|
|ECZYT
|28,46
|92.138.481
|% 9,97
|
|SNKRN
|16,33
|1.334.635
|% 9,97
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,41
|718.263.902
|% -8,58
|
|NIBAS
|64,50
|11.048.987
|% -7,86
|
|PEKGY
|2,86
|631.669.117
|% -7,74
|
|CRFSA
|79,40
|11.589.371
|% -6,42
|
|GARAN
|10,09
|2.475.045.577
|% 1,31
|
|THYAO
|12,79
|1.232.440.645
|% 2,65
|
|ECILC
|7,80
|1.143.591.916
|% 7,14
|
|SKBNK
|1,56
|932.873.653
|% -1,27
|
|PETKM
|5,07
|899.912.045
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,56
|932.873.653
|% -1,27
|
|GARAN
|10,09
|2.475.045.577
|% 1,31
|
|YKBNK
|3,08
|735.226.521
|% 0,98
|
|PEKGY
|2,86
|631.669.117
|% -7,74
|
|HLGYO
|3,41
|718.263.902
|% -8,58
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5682
|7,5745
|% -0,86
|
|Euro
|9,2264
|9,2411
|% -0,95
|
|Sterlin
|10,2668
|10,3182
|% -0,23
|
|Frank
|8,4918
|8,5430
|% -0,93
|
|Riyal
|2,0129
|2,0230
|% -0,85
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|3,95
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-15,00
|
|Tam
|3.013
|3.089
|-16,10
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-7,79
|
|Çeyrek
|730
|747
|-3,89
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,83
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|50,93
|50,93
|-0,31
|