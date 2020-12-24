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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.12.2020 13:09



FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Erol ÖZTÜRKOĞLU Fon Kurul Başkanı 29.07.2020 21 Hayır
Salih İLERİ Fon Kurul Üyesi 29.07.2020 18 Hayır
Selim ŞAHİN Fon Kurul Üyesi 29.07.2020 23 Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894744


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SNKRN 16,33 1.334.635 % 9,97  
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Altın Gr. 458 458 -2,42  
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Tam 3.015 3.093 -11,54  
Yarım 1.457 1.496 -5,58  
Çeyrek 731 748 -2,79  
Gümüş.Ons 25,77 25,82 0,18  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,00  
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