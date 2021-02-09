FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.02.2021 10:58
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tuncay Subaşı 08.02.2021 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Tufan Deriner 08.02.2021 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 21 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
Alper Ertekin 08.02.2021 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Özkan Özkaynak 08.02.2021 2017 Haziran 29-(Devam)... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, 2017 Haziran 28 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 2017 Mart - 2017 Mayıs - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi, 2010 Ekim - 2017 Şubat - Finans Yatırım-Yönetmen/Birim Yöneticisi 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908549
BIST
12:231.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,89
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.551
En Düşük
1.536
12:237,0953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0221
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
12:238,5963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0640
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
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8,6212
En Düşük
8,5143
12:23421,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 4,83
|Açılış
|: 421,29
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler12:23
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|GEDZA
|38,66
|40.380.039
|% 9,95
|
|CMENT
|53,90
|1.163.971
|% 9,91
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|RALYH
|4,75
|5.119.032
|% -5,75
|
|ETYAT
|4,47
|5.185.024
|% -5,70
|
|EUKYO
|4,18
|2.308.196
|% -5,00
|
|KOZAL
|141,00
|1.468.027.287
|% 4,91
|
|EKGYO
|2,63
|1.369.583.133
|% -2,23
|
|GARAN
|10,10
|981.704.110
|% 2,64
|
|PETKM
|5,39
|896.885.767
|% 3,85
|
|SISE
|7,78
|691.398.832
|% 2,10
|
|EKGYO
|2,63
|1.369.583.133
|% -2,23
|
|PETKM
|5,39
|896.885.767
|% 3,85
|
|SKBNK
|1,47
|238.629.864
|% 0,68
|
|TSKB
|1,82
|282.817.431
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,53
|552.529.234
|% -3,55
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0932
|7,0953
|% 0,31
|
|Euro
|8,5908
|8,5963
|% 0,75
|
|Sterlin
|9,7526
|9,8015
|% 0,58
|
|Frank
|7,9029
|7,9505
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8862
|1,8956
|% 0,26
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|16,25
|
|Altın Gr.
|421
|421
|4,22
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|14,00
|
|Tam
|2.782
|2.853
|18,40
|
|Yarım
|1.345
|1.380
|8,90
|
|Çeyrek
|675
|690
|4,45
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,68
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,07
|
|B. Petrol
|60,73
|60,73
|0,03
|