FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTuncay Subaşı 08.02.2021 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF Düzey 3 & Türev AraçlarTufan Deriner 08.02.2021 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 21 SPF Düzey 3 & Türev AraçlarAlper Ertekin 08.02.2021 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIÖzkan Özkaynak 08.02.2021 2017 Haziran 29-(Devam)... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, 2017 Haziran 28 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 2017 Mart - 2017 Mayıs - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi, 2010 Ekim - 2017 Şubat - Finans Yatırım-Yönetmen/Birim Yöneticisi 12 SPF Düzey 3 & Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908549BIST