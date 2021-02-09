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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.02.2021 10:58



FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tufan Deriner 04.05.2020 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 22 Düzey 3 & Türev Araçlar
Özkan Özkaynak 04.05.2020 2010-2017 Finans Yatırım Hazine Birimi Yönetici 2017 - İstanbul Portföy Portföy Yöneticisi 12 Düzey 3 & Türev Araçlar
Tuncay Subaşı 08.02.2021 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 Düzey 3 & Türev Araçlar
Alper Ertekin 08.02.2021 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 7 Düzey 3 & Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908550


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EKIZ 15,44 757.857 % 9,97  
GEDZA 38,66 40.010.527 % 9,95  
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Riyal 1,8855 1,8949 % 0,23  
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Altın Ons 1.846 1.847 16,60  
Altın Gr. 420 421 4,11  
Cumhuriyet 2.792 2.834 14,00  
Tam 2.780 2.851 16,47  
Yarım 1.344 1.379 7,97  
Çeyrek 674 690 3,98  
Gümüş.Ons 27,62 27,66 0,32  
Gümüş Gr. 6,29 6,29 0,07  
B. Petrol 60,76 60,76 0,06  
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