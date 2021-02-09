FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTufan Deriner 04.05.2020 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 22 Düzey 3 & Türev AraçlarÖzkan Özkaynak 04.05.2020 2010-2017 Finans Yatırım Hazine Birimi Yönetici 2017 - İstanbul Portföy Portföy Yöneticisi 12 Düzey 3 & Türev AraçlarTuncay Subaşı 08.02.2021 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 Düzey 3 & Türev AraçlarAlper Ertekin 08.02.2021 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 7 Düzey 3 & Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908550BIST