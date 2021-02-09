FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.02.2021 10:58
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tufan Deriner 04.05.2020 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 22 Düzey 3 & Türev Araçlar
Özkan Özkaynak 04.05.2020 2010-2017 Finans Yatırım Hazine Birimi Yönetici 2017 - İstanbul Portföy Portföy Yöneticisi 12 Düzey 3 & Türev Araçlar
Tuncay Subaşı 08.02.2021 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 Düzey 3 & Türev Araçlar
Alper Ertekin 08.02.2021 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 7 Düzey 3 & Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908550
BIST
12:111.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,91
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.551
En Düşük
1.536
12:117,0970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0238
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
12:118,5923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0600
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
12:11420,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,22
|Açılış
|: 420,68
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler12:11
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|EKIZ
|15,44
|757.857
|% 9,97
|
|GEDZA
|38,66
|40.010.527
|% 9,95
|
|CMENT
|53,90
|1.163.971
|% 9,91
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|ETYAT
|4,45
|4.956.725
|% -6,12
|
|RALYH
|4,74
|4.973.296
|% -5,95
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|EUKYO
|4,15
|2.265.678
|% -5,68
|
|KOZAL
|141,30
|1.430.409.602
|% 5,13
|
|EKGYO
|2,63
|1.346.857.418
|% -2,23
|
|GARAN
|10,13
|952.584.903
|% 2,95
|
|PETKM
|5,37
|854.696.722
|% 3,47
|
|SISE
|7,80
|665.276.403
|% 2,36
|
|EKGYO
|2,63
|1.346.857.418
|% -2,23
|
|PETKM
|5,37
|854.696.722
|% 3,47
|
|TSKB
|1,82
|282.111.430
|% 1,11
|
|SKBNK
|1,47
|228.213.654
|% 0,68
|
|ALBRK
|2,27
|343.510.180
|% 1,34
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0928
|7,0970
|% 0,34
|
|Euro
|8,5867
|8,5923
|% 0,70
|
|Sterlin
|9,7413
|9,7901
|% 0,46
|
|Frank
|7,8965
|7,9440
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8855
|1,8949
|% 0,23
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|16,60
|
|Altın Gr.
|420
|421
|4,11
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|14,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|16,47
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|7,97
|
|Çeyrek
|674
|690
|3,98
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,66
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,07
|
|B. Petrol
|60,76
|60,76
|0,06
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:23FADE
Yüzde 7.14 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 623, 170 adet işlem
-
12:21SARKY
Yüzde 7.55 oranında artışla 10.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 725, 337 adet işlem
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 53 artarak (% 1.26 ) 1, 646
-
12:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, TSKB
-
12:20XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 14, 504.00 milyon TL de