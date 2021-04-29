FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.04.2021 15:47
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Değişken Fon
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
ISIN Kodu TRYFIBE00298
Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Yatırım Stratejisi 2.1. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilen varlık türleri arasından izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmak suretiyle piyasadaki fırsatlardan faydalanmayı ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.
Fonun risk değeri 3 ila 4 düzeyinde olacaktır.
Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Fon portföyüne borsa dışı ters repo ve türev araçlar dahil edilmesi durumunda bu izahnamade belirtilen kurallar uygulanır.
Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)
Fonun Risk Değeri 3
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 100
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100
DİĞER 0-20 Yabancı Ortaklık Payları
DİĞER 0-100 Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-80
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
DİĞER 0-10 Repo
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25
DİĞER 0-100 Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem gören Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
DİĞER 0-100 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler/ Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler /İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler /İpotek teminatlı Menkul Kıymetler
DİĞER 0-10 Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
DİĞER 0-100 Kira Sertifikaları (Kamu/Özel Sektör)
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 0-10
DİĞER 0-80 Türk Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond
DİĞER 0-20 Yatırım Fonu Katılma Payları/ Yabancı Yatırım Fonu Payları / Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları/ Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları
DİĞER 0-100 Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
DİĞER 0-10 Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
DİĞER 0-20 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçları
DİĞER 0-100 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-100
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-100
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15
DİĞER 0-10 Yapılandırılmış Yatırım Araçları
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0060274 2,20 0,0060274 2,20 2,28
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2021 16 84
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Erol ÖZTÜRKOĞLU Fon Kurulu Başkanı 09.04.2021 25 Evet
Salih İLERİ Fon Kurulu Üyesi 09.04.2021 20 Evet
Alim TELCİ Fon Kurulu Üyesi 09.04.2021 20 Evet
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BİROL ÖZEN 09.04.2021 14 SPK İleri Düzey Belgesi, SPK Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Kubilay Özalp 09.04.2021 Şubat 2020 – Re-Pie Portföy GMY Tacirler Portföy Genel Müdür Yardımcısı 25 SPK İleri Düzey Belgesi, SPK Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No: 16/5 Kozyatağı Kadıköy 0216 6652800 0216 665 2801 fon@fibaemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Emrah GEÇER Fon Yönetimi Birim Yöneticisi 0216 665 28 24 Emrah.Gecer@fibaemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932318
BIST