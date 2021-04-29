FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Türü Değişken FonFonun Faiz İçeriği Faiz içerirISIN Kodu TRYFIBE00298Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi SüresizFonun Yatırım Stratejisi 2.1. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilen varlık türleri arasından izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırmak suretiyle piyasadaki fırsatlardan faydalanmayı ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenemez. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.Fonun risk değeri 3 ila 4 düzeyinde olacaktır.Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Fon portföyüne borsa dışı ters repo ve türev araçlar dahil edilmesi durumunda bu izahnamade belirtilen kurallar uygulanır.Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)Fonun Risk Değeri 3Eşik DeğerEşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 100Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100DİĞER 0-20 Yabancı Ortaklık PaylarıDİĞER 0-100 Kamu İç Borçlanma AraçlarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-80BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20Ters Repo İşlemleri 0-10DİĞER 0-10 RepoMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25DİĞER 0-100 Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem gören Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıDİĞER 0-100 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler/ Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler /İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler /İpotek teminatlı Menkul KıymetlerDİĞER 0-10 Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleriDİĞER 0-100 Kira Sertifikaları (Kamu/Özel Sektör)KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 0-10DİĞER 0-80 Türk Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (EurobondDİĞER 0-20 Yatırım Fonu Katılma Payları/ Yabancı Yatırım Fonu Payları / Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları/ Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı PaylarıDİĞER 0-100 Borsa Yatırım Fonu Katılma PaylarıDİĞER 0-10 Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma PaylarıDİĞER 0-20 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası AraçlarıDİĞER 0-100 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası AraçlarıGelir Ortaklığı Senetleri 0-100Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-100Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-15DİĞER 0-10 Yapılandırılmış Yatırım Araçlarıİşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi OranıFon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)0,0060274 2,20 0,0060274 2,20 2,28Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2021 16 84Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeErol ÖZTÜRKOĞLU Fon Kurulu Başkanı 09.04.2021 25 EvetSalih İLERİ Fon Kurulu Üyesi 09.04.2021 20 EvetAlim TELCİ Fon Kurulu Üyesi 09.04.2021 20 EvetFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBİROL ÖZEN 09.04.2021 14 SPK İleri Düzey Belgesi, SPK Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarKubilay Özalp 09.04.2021 Şubat 2020 – Re-Pie Portföy GMY Tacirler Portföy Genel Müdür Yardımcısı 25 SPK İleri Düzey Belgesi, SPK Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No: 16/5 Kozyatağı Kadıköy 0216 6652800 0216 665 2801 fon@fibaemeklilik.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaEmrah GEÇER Fon Yönetimi Birim Yöneticisi 0216 665 28 24 Emrah.Gecer@fibaemeklilik.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932318BIST