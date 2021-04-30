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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.04.2021 11:40



FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Borçlanma Araçları Fonu
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Yatırım Stratejisi Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak yerli sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Bununla birlikte, fon toplam değerinin en fazla %20'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırılabilir. Ayrıca, Fonun getirisini artırmak amacıyla (2.4.) no'lu maddede yer alan tabloda belirtilen diğer yatırım araçlarına da belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılarak piyasalardaki fırsatlardan faydalanmak amaçlanmaktadır. Fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve işlemler Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.
Fon'un yatırım yapacağı varlıkların fiyat dalgalanması orta düzeyde olduğundan fonun risk değeri 2-3 olarak belirlenmiştir.


Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD OSBA SABIT 40 -
BIST-KYD OSBA DEGISKEN 40 -
BIST-KYD REPO (BRUT) 20 -

Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 80-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20
Gayrimenkul Sertifikaları 0-20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-10
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-10
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,004110 1,500000 0,004110 1,500000 1,910000




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933176


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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 25,89 25,92 -0,20  
Gümüş Gr. 6,89 6,90 0,01  
B. Petrol 66,66 66,66 -1,39  
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