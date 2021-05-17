FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.05.2021 13:59
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi 01.06.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936515
BIST
15:381.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
15:388,3528
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,1026
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,4544
En Düşük
8,3102
15:3810,1536
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,1173
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2739
En Düşük
10,0998
15:38496,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -4,26
|Açılış
|: 496,89
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler15:38
|NTGAZ
|9,90
|25.779.340
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|71.860.757
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.783.040
|% 10,00
|
|QNBFL
|103,50
|370.116
|% 9,99
|
|GSDDE
|5,51
|5.386.521
|% 9,98
|
|CEOEM
|9,86
|166.393.201
|% -8,28
|
|IHGZT
|1,50
|8.017.275
|% -7,41
|
|BRKO
|1,14
|539.472
|% -6,56
|
|UTPYA
|30,00
|958.932
|% -6,25
|
|GSRAY
|3,33
|317.777.127
|% -5,93
|
|EREGL
|19,70
|924.634.911
|% -1,45
|
|GARAN
|7,82
|764.220.869
|% 1,82
|
|THYAO
|13,45
|552.169.686
|% 0,45
|
|KOZAL
|128,40
|487.941.403
|% 1,99
|
|PETKM
|6,32
|478.464.721
|% -1,40
|
|EKGYO
|1,90
|236.830.640
|% 2,15
|
|YKBNK
|2,13
|221.930.926
|% 0,95
|
|GARAN
|7,82
|764.220.869
|% 1,82
|
|GSRAY
|3,33
|317.777.127
|% -5,93
|
|KARSN
|4,52
|346.588.426
|% 3,67
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3487
|8,3528
|% -1,21
|
|Euro
|10,1484
|10,1536
|% -1,14
|
|Sterlin
|11,7454
|11,8043
|% -1,17
|
|Frank
|9,2371
|9,2928
|% -1,13
|
|Riyal
|2,2231
|2,2343
|% -1,10
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|3,80
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,29
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|161,00
|
|Tam
|3.255
|3.339
|160,89
|
|Yarım
|1.573
|1.615
|77,83
|
|Çeyrek
|789
|808
|38,91
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,58
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,26
|68,26
|-0,45
|