FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.06.2021 13:06
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0029315 1,07 0,0029315 1,07 1,09
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942809
BIST
14:341.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,61
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.419
14:348,6434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0276
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6566
En Düşük
8,6029
14:3410,3355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0064
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,2877
14:34499,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,62
|Açılış
|: 499,41
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
498,07
BIST En Aktif Hisseler14:34
|RODRG
|18,70
|2.806.868
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.527.093
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.946.655
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.688.974
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,45
|204.895
|% 9,85
|
|BERA
|18,81
|18.774.186
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|257.916
|% -9,96
|
|YESIL
|2,09
|159.515.918
|% -9,91
|
|PENTA
|32,34
|47.938.084
|% -8,12
|
|MERIT
|16,90
|1.619.402
|% -7,70
|
|THYAO
|14,62
|1.113.149.778
|% 2,09
|
|GARAN
|8,30
|688.346.353
|% -0,72
|
|BJKAS
|7,03
|431.310.653
|% 3,69
|
|EKGYO
|2,21
|420.384.366
|% -0,45
|
|BOBET
|5,62
|419.852.083
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,21
|420.384.366
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,20
|232.763.059
|% -1,35
|
|GARAN
|8,30
|688.346.353
|% -0,72
|
|BOBET
|5,62
|419.852.083
|% 3,31
|
|THYAO
|14,62
|1.113.149.778
|% 2,09
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6409
|8,6434
|% 0,32
|
|Euro
|10,3282
|10,3355
|% -0,06
|
|Sterlin
|12,0223
|12,0826
|% 0,08
|
|Frank
|9,4013
|9,4579
|% -0,46
|
|Riyal
|2,2970
|2,3085
|% 0,28
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-13,76
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,64
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|-73,00
|
|Tam
|3.293
|3.378
|-70,75
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|-34,22
|
|Çeyrek
|798
|817
|-17,11
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,59
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|-0,39
|
Seans Raporu
14:34
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14:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 9 kaybederek (% -0.51 ) 1, 534
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14:46
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
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14:46XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 7, 633.00 milyon TL de
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14:46AKSEN
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 12.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 035, 707 adet işlem
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14:45VKFYO
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 5.01 lira fiyatla işlem gören hissede 269, 408 adet işlem