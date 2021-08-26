FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.08.2021 15:18
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 30.09.2020
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görev Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Erol ÖZTÜRKOĞLU Fon Kurulu Başkanı 09.04.2021 25 Evet
Salih İLERİ Fon Kurulu Üyesi 09.04.2021 20 Evet
Alim TELCİ Fon Kurulu Üyesi 09.04.2021 20 Evet
Levent SÜMER Fon Kurulu Üyesi 11.05.2021 15 Evet
Emrah GEÇER Fon Kurulu Üyesi 11.05.2021 16 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960570
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,78
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.445
18:058,3760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4033
En Düşük
8,3461
18:059,8740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0063
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
18:05484,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,81
|Açılış
|: 484,58
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
485,21
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|4.400,00
|1.425.052
|% 10,00
|
|ORMA
|29,70
|411.018
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|61.845.619
|% 9,96
|
|CANTE
|14,06
|207.569.220
|% 9,93
|
|DESA
|9,20
|14.863.337
|% 9,92
|
|AGYO
|3,69
|8.872.102
|% -10,00
|
|SRVGY
|69,95
|24.610.937
|% -9,97
|
|EDATA
|13,47
|23.371.150
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|588.340.459
|% -9,95
|
|SNGYO
|3,98
|99.550.657
|% -9,95
|
|THYAO
|12,79
|1.657.352.369
|% 2,32
|
|GARAN
|9,44
|1.201.726.748
|% -0,94
|
|BRLSM
|10,96
|860.919.711
|% -9,57
|
|GESAN
|24,62
|588.340.459
|% -9,95
|
|PETKM
|6,08
|526.480.263
|% -0,65
|
|MRGYO
|1,12
|434.188.040
|% -8,20
|
|ODAS
|1,46
|250.867.668
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,53
|401.730.824
|% -0,78
|
|THYAO
|12,79
|1.657.352.369
|% 2,32
|
|GARAN
|9,44
|1.201.726.748
|% -0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3750
|8,3781
|% 0,08
|
|Euro
|9,8682
|9,8962
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,4788
|11,5363
|% -0,03
|
|Frank
|9,1088
|9,1636
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2312
|2,2424
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|3,33
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,31
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,50
|70,50
|-0,78
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MAALT
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 182.50 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 386 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 44 kaybederek (% -0.34 ) 1, 283
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, DESA, YAPRK, ORMA, ROYAL
-
17:56
DESA, UFUK, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
SNGYO, SRVGY, AYCES değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında