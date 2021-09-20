FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 28.12.2016Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 40 Karar Tarihi : 5 Karar Tarihi : 20/10/2017 20.10.2017BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 40 Karar Tarihi : 5 Karar Tarihi : 20/10/2017 20.10.2017BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 20 Karar Tarihi : 5 Karar Tarihi : 20/10/2017 20.10.2017İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi OranıFon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)0,002328 0,85 0,002328 1,09 1,09http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964544BIST