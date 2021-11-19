FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.11.2021 17:12
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 23.08.2011
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Oktay Okan Alpay 15.12.2014 2010 - 2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü 2013-2014 Finans Portföy CIO 2014 Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 28 1 ) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2 ) Türev Araçlar Lisansı
Engin ÖZKAN 21.09.2020 2010-2015 Polsan Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdür Yrd ve Portföy Yöneticisi 2015 - 2020 Eylül Actus Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdür Yrd ve Portföy Yöneticisi 2020 Eylül Tacirler Portföy Genel Müdür Yrd ve Portföy Yöneticisi 28 1 ) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2 ) Türev Araçlar Lisansı
Semih KAYA 16.03.2020 2015-2020 Yapı Kredi Serbest Fonlar Bölüm Müdürü 19 1 ) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2 ) Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978764
BIST
17:471.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,00
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
17:4711,1461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1101
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
17:4712,6056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0410
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
17:47666,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 5,57
|Açılış
|: 666,07
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:45
|FRIGO
|2,86
|31.805.721
|% 10,00
|
|DURDO
|15,84
|40.619.354
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.438.499
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.479.771
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|BASGZ
|13,96
|478.434.072
|% -9,99
|
|MERCN
|12,35
|104.666.046
|% -9,99
|
|PGSUS
|93,00
|465.843.319
|% -7,92
|
|DOCO
|951,00
|66.138.252
|% -6,36
|
|TAVHL
|27,90
|346.459.789
|% -6,06
|
|THYAO
|17,13
|2.555.963.103
|% -4,83
|
|KRDMD
|8,23
|2.218.157.638
|% 4,97
|
|GARAN
|12,14
|1.901.040.290
|% -0,82
|
|YKBNK
|3,56
|1.545.924.668
|% -1,11
|
|SISE
|11,19
|1.274.207.167
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,56
|1.545.924.668
|% -1,11
|
|KRDMD
|8,23
|2.218.157.638
|% 4,97
|
|ODAS
|1,60
|371.576.114
|% 3,23
|
|TSKB
|1,55
|314.680.092
|% -1,90
|
|ADESE
|1,06
|194.875.581
|% -0,93
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1250
|11,1448
|% 0,99
|
|Euro
|12,5851
|12,6044
|% 0,32
|
|Sterlin
|14,9468
|15,0217
|% 0,60
|
|Frank
|11,9820
|12,0541
|% 0,83
|
|Riyal
|2,9606
|2,9755
|% 0,89
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|0,34
|
|Altın Gr.
|662
|662
|1,92
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|8,85
|8,85
|0,04
|
|B. Petrol
|79,97
|79,97
|-1,27
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:59ITTFH
Yüzde 4.23 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 430, 607 adet işlem
-
17:58PRKAB
Yüzde 9.96 oranında artışla 49.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 155 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 7 kaybederek (% -0.11 ) 1, 544
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DOBUR, SANFM, GESAN, ARENA, TETMT, RALYH, SELGD, DITAS, FRIGO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERCN, BASGZ