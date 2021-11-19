FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 23.08.2011Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarOktay Okan Alpay 15.12.2014 2010 - 2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü 2013-2014 Finans Portföy CIO 2014 Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 28 1 ) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2 ) Türev Araçlar LisansıEngin ÖZKAN 21.09.2020 2010-2015 Polsan Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdür Yrd ve Portföy Yöneticisi 2015 - 2020 Eylül Actus Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdür Yrd ve Portföy Yöneticisi 2020 Eylül Tacirler Portföy Genel Müdür Yrd ve Portföy Yöneticisi 28 1 ) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2 ) Türev Araçlar LisansıSemih KAYA 16.03.2020 2015-2020 Yapı Kredi Serbest Fonlar Bölüm Müdürü 19 1 ) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2 ) Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978764BIST