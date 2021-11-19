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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.11.2021 17:12
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 23.08.2011

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Oktay Okan Alpay 15.12.2014 2010 - 2013 Libera Portföy Genel Müdürlüğü 2013-2014 Finans Portföy CIO 2014 Tacirler Portföy Genel Müdürlüğü 28 1 ) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2 ) Türev Araçlar Lisansı
Engin ÖZKAN 21.09.2020 2010-2015 Polsan Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdür Yrd ve Portföy Yöneticisi 2015 - 2020 Eylül Actus Portföy Yönetimi AŞ Genel Müdür Yrd ve Portföy Yöneticisi 2020 Eylül Tacirler Portföy Genel Müdür Yrd ve Portföy Yöneticisi 28 1 ) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2 ) Türev Araçlar Lisansı
Semih KAYA 16.03.2020 2015-2020 Yapı Kredi Serbest Fonlar Bölüm Müdürü 19 1 ) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 2 ) Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978764


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Tam 4.365 4.476 -8,64  
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Çeyrek 1.058 1.083 -2,09  
Gümüş.Ons 24,90 24,92 0,10  
Gümüş Gr. 8,85 8,85 0,04  
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