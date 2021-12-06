FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.12.2021 12:45
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 24.06.2016
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 70 - 02.01.2000
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 - 02.01.2000
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 5 - 02.01.2000
KATILIM 50 GETİRİ 20 - 02.01.2000
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sarıkanarya Sok Yolbulan Plaza B Blok No:16/5 Kozyatağı, Kadıköy 34742 İstanbu 02166652822 02166652801 fon@fibaemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981114
BIST
13:591.918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,47
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
13:5913,7755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0569
|Açılış
|: 13,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
13:5915,5860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0498
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
13:59789,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,02
|Açılış
|: 789,56
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler13:59
|RAYSG
|14,96
|3.928.412
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|15.776.956
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|153.288
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|POLTK
|450,30
|3.557.270
|% 9,99
|
|DOBUR
|154,80
|355.266
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|885.330
|% -9,99
|
|EDATA
|13,55
|33.012.249
|% -9,97
|
|RALYH
|14,03
|4.719.594
|% -9,95
|
|KTSKR
|32,56
|261.921.350
|% -8,85
|
|GARAN
|11,85
|1.839.181.187
|% 1,63
|
|THYAO
|18,60
|851.434.006
|% 0,38
|
|YKBNK
|3,53
|777.201.638
|% 2,62
|
|SISE
|13,20
|746.494.821
|% -0,38
|
|PETKM
|8,46
|709.245.791
|% 3,17
|
|TSKB
|1,64
|435.667.475
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,53
|777.201.638
|% 2,62
|
|ODAS
|1,65
|259.569.924
|% 1,23
|
|GARAN
|11,85
|1.839.181.187
|% 1,63
|
|SKBNK
|1,23
|159.612.451
|% 1,65
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7736
|13,7755
|% 0,41
|
|Euro
|15,5669
|15,5860
|% 0,32
|
|Sterlin
|18,2022
|18,2934
|% 0,51
|
|Frank
|14,8859
|14,9755
|% 0,01
|
|Riyal
|3,6609
|3,6793
|% 0,41
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-1,43
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,78
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|-3,00
|
|Tam
|5.192
|5.322
|3,07
|
|Yarım
|2.510
|2.574
|1,48
|
|Çeyrek
|1.259
|1.287
|0,74
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,52
|71,52
|1,64
|