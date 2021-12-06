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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

06.12.2021 12:45
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 24.06.2016

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 70 - 02.01.2000
BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 - 02.01.2000
BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 5 - 02.01.2000
KATILIM 50 GETİRİ 20 - 02.01.2000

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sarıkanarya Sok Yolbulan Plaza B Blok No:16/5 Kozyatağı, Kadıköy 34742 İstanbu 02166652822 02166652801 fon@fibaemeklilik.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981114


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RAYSG 14,96 3.928.412 % 10,00  
ACSEL 22,66 15.776.956 % 10,00  
RNPOL 10,89 153.288 % 10,00  
PKENT 4.926,00 6.265.596 % 10,00  
POLTK 450,30 3.557.270 % 9,99  
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13:59 Alış Satış %  
Dolar 13,7736 13,7755 % 0,41  
Euro 15,5669 15,5860 % 0,32  
Sterlin 18,2022 18,2934 % 0,51  
Frank 14,8859 14,9755 % 0,01  
Riyal 3,6609 3,6793 % 0,41  
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13:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.782 -1,43  
Altın Gr. 789 789 2,78  
Cumhuriyet 5.215 5.294 -3,00  
Tam 5.192 5.322 3,07  
Yarım 2.510 2.574 1,48  
Çeyrek 1.259 1.287 0,74  
Gümüş.Ons 22,34 22,37 -0,19  
Gümüş Gr. 9,88 9,90 -0,05  
B. Petrol 71,52 71,52 1,64  
Seans Raporu 13:59
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