FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 24.06.2016Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik TarihiBIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI 70 - 02.01.2000BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL 5 - 02.01.2000BIST-KYD OZEL SEKTOR KIRA SERTIFIKALARI 5 - 02.01.2000KATILIM 50 GETİRİ 20 - 02.01.2000İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSarıkanarya Sok Yolbulan Plaza B Blok No:16/5 Kozyatağı, Kadıköy 34742 İstanbu 02166652822 02166652801 fon@fibaemeklilik.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981114BIST