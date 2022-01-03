FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.01.2022 13:56
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987972
BIST
13:461.913
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 55,39
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
13:4613,3932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1387
|Açılış
|: 13,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
13,2846
13:4615,2352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1289
|Açılış
|: 15,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
15,0661
13:46786,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 6,33
|Açılış
|: 786,00
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
780,23
BIST En Aktif Hisseler13:44
|CRFSA
|42,02
|3.141.961
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.390.432
|% 9,98
|
|KRSTL
|2,82
|69.632.776
|% 9,73
|
|MIPAZ
|3,85
|11.803.255
|% 9,69
|
|SKTAS
|2,62
|13.519.604
|% 9,62
|
|DOBUR
|65,60
|2.535.101
|% -6,95
|
|BAGFS
|16,54
|41.637.675
|% -5,49
|
|NIBAS
|14,11
|17.225.269
|% -5,43
|
|AKGRT
|10,22
|8.542.112
|% -3,58
|
|RALYH
|12,86
|35.608.275
|% -2,94
|
|THYAO
|20,80
|1.029.162.532
|% 3,90
|
|GARAN
|11,45
|953.899.533
|% 1,60
|
|EREGL
|28,82
|748.924.156
|% 2,34
|
|YKBNK
|3,45
|673.957.314
|% 2,07
|
|SISE
|13,67
|581.853.820
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,45
|673.957.314
|% 2,07
|
|ODAS
|1,38
|165.422.071
|% 2,99
|
|GARAN
|11,45
|953.899.533
|% 1,60
|
|EKGYO
|2,18
|141.533.492
|% 1,87
|
|TSKB
|1,47
|85.642.106
|% 2,08
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3751
|13,3768
|% 0,92
|
|Euro
|15,1978
|15,2527
|% 0,97
|
|Sterlin
|18,0269
|18,1173
|% 0,87
|
|Frank
|14,5967
|14,6846
|% 0,87
|
|Riyal
|3,5527
|3,5705
|% 0,93
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-3,62
|
|Altın Gr.
|786
|786
|6,80
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.300
|-34,00
|
|Tam
|5.197
|5.333
|-31,21
|
|Yarım
|2.512
|2.580
|-15,10
|
|Çeyrek
|1.260
|1.290
|-7,54
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,27
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,03
|0,11
|
|B. Petrol
|78,98
|78,98
|1,20
|