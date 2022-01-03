FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.01.2022 13:56
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 24.05.2021
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD REPO (BRUT) 40 6 03.01.2022
BIST-KYD DIBS 91 GUN 40 6 03.01.2022
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 15 6 03.01.2022
BIST-KYD OSBA SABIT 5 6 03.01.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987973
BIST
15:481.908
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 50,60
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:4813,3086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0541
|Açılış
|: 13,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:4815,1429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0366
|Açılış
|: 14,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:48777,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,32
|Açılış
|: 777,34
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:48
|CRFSA
|42,02
|3.177.552
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|8.766.029
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.803.303
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.360.916
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.870.933
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,60
|52.467.163
|% -5,14
|
|NIBAS
|14,29
|20.222.069
|% -4,22
|
|AKGRT
|10,24
|12.323.198
|% -3,40
|
|PKART
|19,04
|3.781.247
|% -2,91
|
|GARAN
|11,46
|1.473.764.008
|% 1,69
|
|THYAO
|20,96
|1.279.892.697
|% 4,70
|
|EREGL
|28,70
|987.132.958
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,44
|817.760.864
|% 1,78
|
|SISE
|13,67
|780.558.347
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,44
|817.760.864
|% 1,78
|
|ODAS
|1,38
|182.340.468
|% 2,99
|
|GARAN
|11,46
|1.473.764.008
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,20
|254.685.305
|% 2,80
|
|AKBNK
|7,30
|515.628.144
|% 1,39
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2849
|13,3086
|% 0,41
|
|Euro
|15,0848
|15,1429
|% 0,24
|
|Sterlin
|17,8617
|17,9513
|% -0,06
|
|Frank
|14,4715
|14,5587
|% 0,01
|
|Riyal
|3,5236
|3,5413
|% 0,11
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-7,80
|
|Altın Gr.
|769
|770
|-10,05
|
|Cumhuriyet
|5.127
|5.205
|-129,00
|
|Tam
|5.106
|5.240
|-124,19
|
|Yarım
|2.468
|2.535
|-60,08
|
|Çeyrek
|1.238
|1.267
|-30,03
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|78,47
|78,47
|0,69
|