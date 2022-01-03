FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.01.2022 13:56
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 24.06.2016
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2022 5 95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987974
BIST
15:261.909
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 51,79
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:2613,1585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0960
|Açılış
|: 13,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:2614,9875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1188
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:26769,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -10,39
|Açılış
|: 769,28
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:24
|CRFSA
|42,02
|3.169.611
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,66
|337.520.266
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.297.446
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.856.955
|% 9,62
|
|SONME
|39,70
|1.522.486
|% 8,77
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,41
|49.845.131
|% -6,23
|
|NIBAS
|14,23
|19.902.610
|% -4,62
|
|AKGRT
|10,25
|11.978.268
|% -3,30
|
|DURDO
|19,36
|6.164.469
|% -2,86
|
|GARAN
|11,50
|1.389.979.755
|% 2,04
|
|THYAO
|21,00
|1.245.391.721
|% 4,90
|
|EREGL
|28,68
|961.618.811
|% 1,85
|
|YKBNK
|3,46
|785.632.049
|% 2,37
|
|SISE
|13,65
|753.699.627
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,46
|785.632.049
|% 2,37
|
|ODAS
|1,39
|179.472.923
|% 3,73
|
|GARAN
|11,50
|1.389.979.755
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,21
|238.668.480
|% 3,27
|
|TSKB
|1,49
|98.664.461
|% 3,47
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1945
|13,2192
|% -0,27
|
|Euro
|14,9708
|15,0425
|% -0,42
|
|Sterlin
|17,6918
|17,7805
|% -1,01
|
|Frank
|14,3388
|14,4252
|% -0,91
|
|Riyal
|3,4899
|3,5074
|% -0,85
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-7,80
|
|Altın Gr.
|769
|770
|-10,05
|
|Cumhuriyet
|5.127
|5.205
|-129,00
|
|Tam
|5.106
|5.240
|-124,19
|
|Yarım
|2.468
|2.535
|-60,08
|
|Çeyrek
|1.238
|1.267
|-30,03
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|78,47
|78,47
|0,69
|
Seans Raporu
15:24
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-
15:39PRKAB
Yüzde 7.79 oranında artışla 67.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 158, 437 adet işlem
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15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 46 artarak (% 3.18 ) 2, 089
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15:38XU100
Endeks 1, 911 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 87 üstünde . İşlem hacmi 15, 699.00 milyon TL de
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15:38TOASO
Yüzde 8.52 oranında artışla 82.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 530, 691 adet işlem
-
15:36PRKAB
Yüzde 7.63 oranında artışla 67.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 149, 460 adet işlem