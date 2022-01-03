FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.01.2022 13:57
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 24.06.2016
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2022 5 95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987976
BIST
14:551.905
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 47,67
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
14:5513,1233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,1312
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
14:5514,9735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1328
|Açılış
|: 14,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
14:55769,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -10,57
|Açılış
|: 769,10
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler14:55
|CRFSA
|42,02
|3.153.055
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|2.418.670
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.011.009
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.021.483
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.731.292
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,36
|48.162.874
|% -6,51
|
|NIBAS
|14,07
|19.433.070
|% -5,70
|
|AKGRT
|10,28
|11.359.007
|% -3,02
|
|DURDO
|19,35
|5.964.626
|% -2,91
|
|GARAN
|11,51
|1.281.937.973
|% 2,13
|
|THYAO
|20,84
|1.164.982.342
|% 4,10
|
|EREGL
|28,60
|921.211.952
|% 1,56
|
|YKBNK
|3,45
|783.272.933
|% 2,07
|
|SISE
|13,65
|716.693.537
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,45
|783.272.933
|% 2,07
|
|ODAS
|1,38
|169.987.409
|% 2,99
|
|GARAN
|11,51
|1.281.937.973
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,20
|216.273.924
|% 2,80
|
|AKBNK
|7,31
|482.792.658
|% 1,53
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1196
|13,1233
|% -0,99
|
|Euro
|14,9057
|14,9735
|% -0,88
|
|Sterlin
|17,6705
|17,7591
|% -1,13
|
|Frank
|14,3202
|14,4064
|% -1,04
|
|Riyal
|3,4832
|3,5007
|% -1,04
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-6,81
|
|Altın Gr.
|769
|769
|-10,57
|
|Cumhuriyet
|5.122
|5.200
|-134,00
|
|Tam
|5.085
|5.230
|-133,94
|
|Yarım
|2.458
|2.530
|-64,79
|
|Çeyrek
|1.233
|1.265
|-32,39
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|-0,12
|
Seans Raporu
14:55
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15:09EDIP
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