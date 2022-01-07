FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.01.2022 15:54
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 05.03.2015
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
EGM BES TÜM ENDEKSİ 100 2017-1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989921
BIST
16:022.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -2,02
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
16:0213,9303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0884
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
16:0215,7482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1036
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7552
En Düşük
15,5317
16:02797,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 3,63
|Açılış
|: 797,45
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:02
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.616.818
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|ORCAY
|31,88
|9.575.258
|% 9,40
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.360.674
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,31
|223.690.225
|% -9,61
|
|IHAAS
|10,35
|3.918.822
|% -6,08
|
|IHEVA
|1,00
|24.228.458
|% -5,66
|
|GARAN
|11,65
|3.425.637.671
|% 1,48
|
|EREGL
|30,50
|2.998.516.138
|% 0,99
|
|KRDMD
|11,25
|2.054.926.409
|% 6,23
|
|THYAO
|24,36
|1.995.200.755
|% -2,01
|
|YKBNK
|3,58
|1.409.256.589
|% 2,58
|
|YKBNK
|3,58
|1.409.256.589
|% 2,58
|
|GARAN
|11,65
|3.425.637.671
|% 1,48
|
|KRDMD
|11,25
|2.054.926.409
|% 6,23
|
|EKGYO
|2,29
|391.592.046
|% 1,33
|
|TSKB
|1,55
|242.914.079
|% 2,65
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9095
|13,9303
|% 0,64
|
|Euro
|15,7310
|15,7482
|% 0,66
|
|Sterlin
|18,7165
|18,8104
|% 0,55
|
|Frank
|14,9638
|15,0540
|% 0,35
|
|Riyal
|3,6806
|3,6991
|% 0,43
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|1,07
|
|Altın Gr.
|797
|797
|3,86
|
|Cumhuriyet
|5.298
|5.378
|42,00
|
|Tam
|5.270
|5.408
|41,08
|
|Yarım
|2.547
|2.616
|19,88
|
|Çeyrek
|1.278
|1.308
|9,93
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,01
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|0,65
|