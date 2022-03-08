FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.03.2022 15:25
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 16.09.2021
Fonun Risk Değeri 4
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD DIBS TUM 55 - 15.04.2019
BIST-KYD DIBS 547 GUN 20 - 15.04.2019
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 5 - 15.04.2019
BIST-KYD OSBA SABIT 5 - 15.04.2019
BIST-KYD OSBA DEGISKEN 5 - 15.04.2019
BIST 100 GETIRI 10 - 15.04.2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008271
BIST
16:452.022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 24,66
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
16:4514,5308
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1586
|Açılış
|: 14,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
16:4515,8919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,2459
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
16:45941,60
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 18,96
|Açılış
|: 942,64
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
943,14
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler16:43
|KOZAA
|25,52
|397.941.517
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.239.852.081
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.861.869
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.938.243
|% 9,92
|
|SANEL
|7,65
|4.753.310
|% -6,25
|
|KRTEK
|11,13
|16.505.394
|% -5,84
|
|GWIND
|6,20
|73.039.681
|% -5,49
|
|USAK
|1,40
|40.879.114
|% -5,41
|
|SELVA
|17,78
|41.652.346
|% -5,22
|
|KRDMD
|14,91
|5.151.979.318
|% 3,18
|
|THYAO
|25,88
|4.252.410.575
|% -0,08
|
|EREGL
|35,04
|2.276.420.169
|% 1,33
|
|ASELS
|26,10
|2.064.058.016
|% 7,41
|
|GARAN
|11,76
|1.794.849.849
|% 0,09
|
|KRDMD
|14,91
|5.151.979.318
|% 3,18
|
|YKBNK
|3,64
|871.134.670
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|436.490.580
|% 1,43
|
|ODAS
|1,41
|237.390.926
|% 4,44
|
|THYAO
|25,88
|4.252.410.575
|% -0,08
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5154
|14,5299
|% 1,10
|
|Euro
|15,8555
|15,8925
|% 1,58
|
|Sterlin
|18,9603
|19,0554
|% 0,94
|
|Frank
|15,5725
|15,6663
|% 0,71
|
|Riyal
|3,8580
|3,8774
|% 1,04
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|16,56
|
|Altın Gr.
|940
|940
|17,40
|
|Cumhuriyet
|6.236
|6.330
|199,00
|
|Tam
|6.200
|6.357
|199,27
|
|Yarım
|2.997
|3.075
|96,40
|
|Çeyrek
|1.503
|1.537
|48,19
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,22
|0,38
|
|B. Petrol
|129
|129
|5,37
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:58ASELS
Yüzde 7.33 oranında artışla 26.08 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 551, 138 adet işlem
-
16:56NTHOL
Yüzde 6.44 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 607, 169 adet işlem
-
16:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 65 artarak (% 1.41 ) 2, 276
-
16:54XU100
Endeks 2, 023 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 27 üstünde . İşlem hacmi 30, 686.00 milyon TL de
-
16:54SKTAS
Yüzde 4.39 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 646, 817 adet işlem