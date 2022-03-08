FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.03.2022 15:30
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 16.09.2021
Fonun Risk Değeri 6
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD REPO (BRUT) 9 - 15.04.2019
BIST 100 GETIRI 90 - 15.04.2019
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 1 - 15.04.2019
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008277
BIST
15:352.029
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 31,36
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
15:3514,5264
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1542
|Açılış
|: 14,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5353
En Düşük
14,3429
15:3515,8624
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2164
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8852
En Düşük
15,5959
15:35939,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 16,99
|Açılış
|: 939,63
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler15:35
|KOZAA
|25,52
|396.968.286
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.235.924.166
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.143.965
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.134.556
|% 9,92
|
|SANEL
|7,69
|4.329.374
|% -5,76
|
|SELVA
|17,68
|38.711.149
|% -5,76
|
|USAK
|1,40
|39.790.227
|% -5,41
|
|GWIND
|6,22
|68.135.093
|% -5,18
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|15,00
|4.493.135.245
|% 3,81
|
|THYAO
|26,00
|3.764.457.746
|% 0,39
|
|EREGL
|35,26
|1.988.490.573
|% 1,97
|
|GARAN
|11,80
|1.527.212.016
|% 0,43
|
|ASELS
|26,06
|1.503.141.752
|% 7,24
|
|KRDMD
|15,00
|4.493.135.245
|% 3,81
|
|YKBNK
|3,68
|773.560.871
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,14
|365.353.003
|% 1,90
|
|THYAO
|26,00
|3.764.457.746
|% 0,39
|
|ODAS
|1,39
|195.949.415
|% 2,96
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5181
|14,5264
|% 1,07
|
|Euro
|15,8375
|15,8624
|% 1,38
|
|Sterlin
|18,9725
|19,0677
|% 1,01
|
|Frank
|15,6041
|15,6981
|% 0,91
|
|Riyal
|3,8567
|3,8760
|% 1,00
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|16,77
|
|Altın Gr.
|937
|938
|14,94
|
|Cumhuriyet
|6.214
|6.308
|177,00
|
|Tam
|6.187
|6.344
|186,37
|
|Yarım
|2.991
|3.069
|90,15
|
|Çeyrek
|1.500
|1.534
|45,07
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,25
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,33
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,54
|
Seans Raporu
15:35
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-
15:50ALGYO
Yüzde 5.06 oranında artışla 32.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 272, 851 adet işlem
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15:49XU100
Endeks 2, 027 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 26, 496.00 milyon TL de
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15:49SKTAS
Yüzde 4.70 oranında artışla 3.34 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 149, 175 adet işlem
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15:47MANAS
Yüzde 7.63 oranında artışla 22.58 lira fiyatla işlem gören hissede 318, 251 adet işlem
-
15:46SKTAS
Yüzde 5.02 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 134, 522 adet işlem