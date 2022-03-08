Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.03.2022 15:30
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 16.09.2021
Fonun Risk Değeri 6

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD REPO (BRUT) 9 - 15.04.2019
BIST 100 GETIRI 90 - 15.04.2019
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 1 - 15.04.2019




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008277


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:352.029
Değişim :  1,57% |  31,36
Açılış :  1.987  
Önceki Kapanış :  1.997  
En Yüksek
2.032 En Düşük
1.986
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KOZAA 25,52 396.968.286 % 10,00  
ROYAL 3,30 450.791 % 10,00  
KOZAL 144,60 1.235.924.166 % 9,96  
IPEKE 16,81 115.143.965 % 9,94  
BASGZ 12,19 175.134.556 % 9,92  
daha fazla
15:35 Alış Satış %  
Dolar 14,5181 14,5264 % 1,07  
Euro 15,8375 15,8624 % 1,38  
Sterlin 18,9725 19,0677 % 1,01  
Frank 15,6041 15,6981 % 0,91  
Riyal 3,8567 3,8760 % 1,00  
daha fazla
15:35 Alış Satış %  
Altın Ons 2.014 2.014 16,77  
Altın Gr. 937 938 14,94  
Cumhuriyet 6.214 6.308 177,00  
Tam 6.187 6.344 186,37  
Yarım 2.991 3.069 90,15  
Çeyrek 1.500 1.534 45,07  
Gümüş.Ons 26,22 26,25 0,59  
Gümüş Gr. 12,16 12,17 0,33  
B. Petrol 127 127 3,54  
Seans Raporu 15:35
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru