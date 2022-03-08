FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.03.2022 15:31
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 06.03.2015
Fonun Risk Değeri 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008278
BIST
15:292.028
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 31,03
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
15:2914,5285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1563
|Açılış
|: 14,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5353
En Düşük
14,3429
15:2915,8885
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2425
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8885
En Düşük
15,5959
15:29939,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 16,63
|Açılış
|: 939,27
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler15:27
|KOZAA
|25,52
|396.828.232
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|450.791
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.235.506.128
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|115.069.597
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,19
|175.084.979
|% 9,92
|
|SELVA
|17,73
|38.440.797
|% -5,49
|
|USAK
|1,40
|39.629.758
|% -5,41
|
|GWIND
|6,23
|66.855.240
|% -5,03
|
|SANEL
|7,76
|4.253.765
|% -4,90
|
|EKIZ
|6,80
|904.240
|% -4,63
|
|KRDMD
|15,05
|4.458.627.957
|% 4,15
|
|THYAO
|26,14
|3.693.083.581
|% 0,93
|
|EREGL
|35,32
|1.964.910.014
|% 2,14
|
|GARAN
|11,81
|1.500.695.959
|% 0,51
|
|ASELS
|25,90
|1.411.533.742
|% 6,58
|
|KRDMD
|15,05
|4.458.627.957
|% 4,15
|
|YKBNK
|3,69
|742.240.446
|% 1,37
|
|EKGYO
|2,14
|356.381.835
|% 1,90
|
|THYAO
|26,14
|3.693.083.581
|% 0,93
|
|ODAS
|1,40
|195.447.518
|% 3,70
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5213
|14,5381
|% 1,15
|
|Euro
|15,8565
|15,8964
|% 1,60
|
|Sterlin
|18,9783
|19,0735
|% 1,04
|
|Frank
|15,6026
|15,6966
|% 0,90
|
|Riyal
|3,8549
|3,8742
|% 0,95
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.015
|17,55
|
|Altın Gr.
|937
|937
|14,70
|
|Cumhuriyet
|6.221
|6.315
|184,00
|
|Tam
|6.184
|6.341
|183,41
|
|Yarım
|2.989
|3.067
|88,72
|
|Çeyrek
|1.499
|1.534
|44,36
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,18
|0,34
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,85
|
Seans Raporu
15:27
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-
15:41ARDYZ
Yüzde 5.40 oranında artışla 4.88 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 491, 751 adet işlem
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15:39XU030
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15:39XU100
Endeks 2, 031 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 25, 999.00 milyon TL de
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15:39KRGYO
Yüzde 5.87 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 028, 334 adet işlem
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15:38LUKSK
Yüzde 8.71 oranında artışla 59.90 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 335 adet işlem