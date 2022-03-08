Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.03.2022 15:31
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 06.03.2015
Fonun Risk Değeri 5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008278


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:292.028
Değişim :  1,55% |  31,03
Açılış :  1.987  
Önceki Kapanış :  1.997  
En Yüksek
2.032 En Düşük
1.986
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KOZAA 25,52 396.828.232 % 10,00  
ROYAL 3,30 450.791 % 10,00  
KOZAL 144,60 1.235.506.128 % 9,96  
IPEKE 16,81 115.069.597 % 9,94  
BASGZ 12,19 175.084.979 % 9,92  
daha fazla
15:27 Alış Satış %  
Dolar 14,5213 14,5381 % 1,15  
Euro 15,8565 15,8964 % 1,60  
Sterlin 18,9783 19,0735 % 1,04  
Frank 15,6026 15,6966 % 0,90  
Riyal 3,8549 3,8742 % 0,95  
daha fazla
15:27 Alış Satış %  
Altın Ons 2.015 2.015 17,55  
Altın Gr. 937 937 14,70  
Cumhuriyet 6.221 6.315 184,00  
Tam 6.184 6.341 183,41  
Yarım 2.989 3.067 88,72  
Çeyrek 1.499 1.534 44,36  
Gümüş.Ons 26,19 26,22 0,56  
Gümüş Gr. 12,16 12,18 0,34  
B. Petrol 127 127 3,85  
Seans Raporu 15:27
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru