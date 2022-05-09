FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 14.06.2013Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeErol ÖZTÜRKOĞLU Fon Kurulu Başkanı 30.01.2017 21 HayırSalih İLERİ Fon Kurulu Üyesi 16.11.2017 18 HayırTolga AKBAŞ Fon Kurulu Üyesi 09.05.2022 11 EvetFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTolga AKBAŞ 09.05.2022 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş -MÜDÜR 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş -UZMAN 11 SPK İleri Düzey ve Türev Araçları BelgesiNecdet KARACAN 09.05.2022 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR / 2007-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 11 SPK İleri Düzey ve Türev Araçları Belgesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027656BIST