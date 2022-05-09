FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.05.2022 10:07
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 14.06.2013
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Erol ÖZTÜRKOĞLU Fon Kurulu Başkanı 30.01.2017 21 Hayır
Salih İLERİ Fon Kurulu Üyesi 16.11.2017 18 Hayır
Tolga AKBAŞ Fon Kurulu Üyesi 09.05.2022 11 Evet
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tolga AKBAŞ 09.05.2022 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş -MÜDÜR 2008-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş -UZMAN 11 SPK İleri Düzey ve Türev Araçları Belgesi
Necdet KARACAN 09.05.2022 2013-OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. MÜDÜR / 2007-2013 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UZMAN 11 SPK İleri Düzey ve Türev Araçları Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027656
BIST
10:172.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,79
|Açılış
|: 2.462
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|Önceki Kapanış
|: 2.459
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2.481
En Düşük
2.462
10:1714,9748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|Açılış
|: 15,0450
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|Önceki Kapanış
|: 15,0000
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14,9856
En Düşük
14,9241
10:1715,7650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
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|Açılış
|: 15,8450
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|Önceki Kapanış
|: 15,8600
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15,8045
En Düşük
15,7132
10:17900,29
En Yüksek
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|: -0,54%
|| -4,91
|Açılış
|: 900,29
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler10:15
|BRKSN
|9,84
|1.638.300
|% 9,94
|
|IMASM
|21,94
|4.394.472
|% 9,92
|
|DERHL
|6,44
|3.280.343
|% 9,90
|
|MZHLD
|44,88
|580.866
|% 8,67
|
|DENGE
|1,83
|7.458.695
|% 8,28
|
|ETILR
|8,55
|597.680
|% -7,07
|
|DEVA
|37,00
|22.018.739
|% -6,66
|
|GARFA
|14,20
|300.568
|% -5,33
|
|TUCLK
|14,00
|573.809
|% -4,57
|
|ALGYO
|36,10
|12.268.641
|% -3,94
|
|KRDMD
|16,09
|448.811.371
|% 3,94
|
|THYAO
|42,72
|389.335.158
|% 0,80
|
|SASA
|34,32
|350.508.649
|% 2,14
|
|SISE
|19,68
|330.653.140
|% 1,50
|
|EREGL
|33,60
|293.360.466
|% 2,00
|
|KRDMD
|16,09
|448.811.371
|% 3,94
|
|ZOREN
|2,18
|57.238.135
|% 3,32
|
|EKGYO
|2,70
|61.604.087
|% 0,37
|
|PETKM
|10,14
|197.049.526
|% 0,90
|
|SKBNK
|1,16
|21.873.491
|% 0,00
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9735
|14,9801
|% 0,23
|
|Euro
|15,7529
|15,7673
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,3310
|18,4229
|% -0,27
|
|Frank
|15,0246
|15,1151
|% -0,18
|
|Riyal
|3,9805
|4,0005
|% 0,23
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-15,39
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|6.112
|6.204
|20,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|58,35
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|28,23
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|14,11
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,14
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|-0,09
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,96
|