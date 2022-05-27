FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.05.2022 16:09
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Değişken Fon
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
ISIN Kodu TRYFIBE00306
Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 18.06.2015
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Yatırım Stratejisi Fonun yatırım stratejisi, fon portföy değerinin devamlı olarak asgari %80'i teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve/veya yerli/yabancı borçlanma araçlarına/kira sertifikalarına yatırım yaparak katılımcıların bu şirketlerin büyüme olanaklarına, kazançlarına ve değer artışlarına iştirak etmesini sağlamaktadır. Fon türü değişken fon olup, portföyünün tamamının değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5.maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon portföyüne, çeşitlendirme amacı ile teknoloji temasına yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonu ve yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dahil edilebilir. Fon portföyünün en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
Ayrıca, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda ye ralan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilmektedir.
Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri 6
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır 0-100 Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0060274 2,20 0,0060274 2,20 2,28
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2021 14 86
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Erol Öztürkoğlu Fon Kurulu Başkanı 10.05.2022 21 Hayır
Taylan Tatlısu Fon Kurulu Üyesi 10.05.2022 26 Hayır
Salih İLERİ Fon Kurulu Üyesi 10.05.2022 18 Hayır
Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Birol ÖZEN 10.05.2022 12 SPK İleri Düzey Belgesi, SPK Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Can Tuğrul Kıyıcı 10.05.2022 2021-Osmanlı Poırtföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 15 SPL3-Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/5 Kozyatağı Kadıköy 34742 - İSTANBUL 0216 665 28 00 0216 665 28 01 fon@fibaemeklilik.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Emrah Geçer Fon Yönetimi Birim Müdürü 0216 665 28 24 fon@fibaemeklilik.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032954
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