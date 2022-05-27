Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.05.2022 16:09
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Değişken Fon
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
ISIN Kodu TRYFIBE00306
Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 18.06.2015
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Yatırım Stratejisi Fonun yatırım stratejisi, fon portföy değerinin devamlı olarak asgari %80'i teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve/veya yerli/yabancı borçlanma araçlarına/kira sertifikalarına yatırım yaparak katılımcıların bu şirketlerin büyüme olanaklarına, kazançlarına ve değer artışlarına iştirak etmesini sağlamaktadır. Fon türü değişken fon olup, portföyünün tamamının değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5.maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon portföyüne, çeşitlendirme amacı ile teknoloji temasına yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonu ve yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dahil edilebilir. Fon portföyünün en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.
Ayrıca, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda ye ralan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilmektedir.

Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri 6

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır 0-100 Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,0060274 2,20 0,0060274 2,20 2,28

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2021 14 86

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Erol Öztürkoğlu Fon Kurulu Başkanı 10.05.2022 21 Hayır
Taylan Tatlısu Fon Kurulu Üyesi 10.05.2022 26 Hayır
Salih İLERİ Fon Kurulu Üyesi 10.05.2022 18 Hayır

Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Birol ÖZEN 10.05.2022 12 SPK İleri Düzey Belgesi, SPK Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Can Tuğrul Kıyıcı 10.05.2022 2021-Osmanlı Poırtföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 15 SPL3-Türev Araçlar

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/5 Kozyatağı Kadıköy 34742 - İSTANBUL 0216 665 28 00 0216 665 28 01 fon@fibaemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Emrah Geçer Fon Yönetimi Birim Müdürü 0216 665 28 24 fon@fibaemeklilik.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032954


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:062.449
Değişim :  -0,09% |  -2,12
Açılış :  2.454  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.470 En Düşük
2.441
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HATEK 21,34 42.471.194 % 10,00  
RODRG 17,60 3.734.137 % 10,00  
AKSA 54,35 301.352.229 % 9,98  
ULUUN 13,84 189.630.072 % 7,45  
MPARK 35,62 154.581.113 % 7,16  
daha fazla
16:06 Alış Satış %  
Dolar 16,3238 16,3338 % -0,09  
Euro 17,4885 17,5015 % -0,33  
Sterlin 20,6114 20,7148 % 0,32  
Frank 17,0238 17,1264 % 0,27  
Riyal 4,3515 4,3733 % 0,16  
daha fazla
16:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.860 9,29  
Altın Gr. 977 977 4,61  
Cumhuriyet 6.494 6.592 33,00  
Tam 6.462 6.625 31,31  
Yarım 3.123 3.205 15,14  
Çeyrek 1.567 1.602 7,57  
Gümüş.Ons 22,32 22,35 0,32  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,16  
B. Petrol 114 114 -0,36  
Seans Raporu 16:06
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru