FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Türü Değişken FonFonun Faiz İçeriği Faiz içerirISIN Kodu TRYFIBE00306Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 18.06.2015Fonun Süresi SüresizFonun Yatırım Stratejisi Fonun yatırım stratejisi, fon portföy değerinin devamlı olarak asgari %80'i teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin ihraç ettikleri yerli/yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve/veya yerli/yabancı borçlanma araçlarına/kira sertifikalarına yatırım yaparak katılımcıların bu şirketlerin büyüme olanaklarına, kazançlarına ve değer artışlarına iştirak etmesini sağlamaktadır. Fon türü değişken fon olup, portföyünün tamamının değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik'in 5.maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon portföyüne, çeşitlendirme amacı ile teknoloji temasına yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonu ve yerli ve/veya yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dahil edilebilir. Fon portföyünün en fazla %50'si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.Ayrıca, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda ye ralan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilmektedir.Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)Fonun Risk Değeri 6Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaFonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır 0-100 Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer almaktadır.İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi OranıFon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)0,0060274 2,20 0,0060274 2,20 2,28Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2021 14 86Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeErol Öztürkoğlu Fon Kurulu Başkanı 10.05.2022 21 HayırTaylan Tatlısu Fon Kurulu Üyesi 10.05.2022 26 HayırSalih İLERİ Fon Kurulu Üyesi 10.05.2022 18 HayırFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBirol ÖZEN 10.05.2022 12 SPK İleri Düzey Belgesi, SPK Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarCan Tuğrul Kıyıcı 10.05.2022 2021-Osmanlı Poırtföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 15 SPL3-Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/5 Kozyatağı Kadıköy 34742 - İSTANBUL 0216 665 28 00 0216 665 28 01 fon@fibaemeklilik.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEmrah Geçer Fon Yönetimi Birim Müdürü 0216 665 28 24 fon@fibaemeklilik.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032954BIST