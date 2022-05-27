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FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.05.2022 16:10
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Fon Sepeti Fonu
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
ISIN Kodu TRYFIBE00314
Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 25.06.2015
Fonun Süresi süresiz
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta-uzun vadede gelir amaçlı olarak hem sermaye kazancı hem de fon katılma paylarının iade edilmesinden veya satışından elde edilen kazanç ile temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler.
Fon portföyüne Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri, fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir ve Fon, söz konusu düzenlemeler ile fon bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara uygun olarak yönetilir.
Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile katılımcıların farklı varlık sınıflarındaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasında dikkate alınır.
Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile Türkiye'de kurulu olup unvanında yabancı ifadesi geçen fonlara yatırabilir.

Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)
Fonun Risk Değeri 4
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkeler

Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 100 10.05.2022

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Fonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır 0-100 Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00411 1,50 0,00411 1,50 2,28

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2022 34 66

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Erol ÖZTÜRKOĞLU Fon Kurulu Başkanı 10.05.2022 21 Evet
Hasan Halim ÇUN Fon Kurulu Üyesi 10.05.2022 30 Evet
Salih İLERİ Fon Kurulu Üyesi 10.05.2022 18 Evet

Fon Denetçisi
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Birol ÖZEN 10.05.2022 12 SPK İleri Düzey Belgesi, SPK Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
SERDAR GÜRSOY 10.05.2022 005-2009 DenizYatırım A.Ş Müşteri Temsilcisi,2009-2010 DenizBank A.Ş Bireysel Bankacılık Yetkilisi,2010 Inveo Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi-Devam etmektedir SPK DÜZEY 3,TÜREV
GÖKHAN YAZICI 10.05.2022 2016 GFO Yönetim Danışmanlık A.Ş-Direktör, 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü SPK DÜZEY 3,TÜREV

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/5 Kozyatağı Kadıköy 34742 - İSTANBUL 0216 665 28 00 0216 665 28 01 fon@fibaemeklilik.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Emrah Geçer Fon Yönetimi Birim Müdürü 0216 665 28 24 fon@fibaemeklilik.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032955


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Tam 6.462 6.625 31,31  
Yarım 3.123 3.205 15,14  
Çeyrek 1.567 1.602 7,57  
Gümüş.Ons 22,32 22,35 0,32  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,16  
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