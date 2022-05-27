FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Türü Fon Sepeti FonuFonun Faiz İçeriği Faiz içerirISIN Kodu TRYFIBE00314Fon Tutarı (TL) 1.000.000.000Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 25.06.2015Fonun Süresi süresizFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi doğrultusunda fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon, orta-uzun vadede gelir amaçlı olarak hem sermaye kazancı hem de fon katılma paylarının iade edilmesinden veya satışından elde edilen kazanç ile temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefler.Fon portföyüne Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri, fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir ve Fon, söz konusu düzenlemeler ile fon bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara uygun olarak yönetilir.Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile katılımcıların farklı varlık sınıflarındaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma paylarına ve katılma payı satışına ilişkin izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı fonların katılma paylarına yapılan yatırım %80 hesaplamasında dikkate alınır.Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile Türkiye'de kurulu olup unvanında yabancı ifadesi geçen fonlara yatırabilir.Fonun Risk Aralığı Dengeli (3-4)Fonun Risk Değeri 4Fon Portföyüne Dahil Edilecek Vadeli İşlem Sözleşmelerine İlişkin İlkelerEşik DeğerEşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL 100 10.05.2022Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaFonun yatırım stratejisi bant aralığı bulunmamaktadır 0-100 Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriFon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi OranıFon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)0,00411 1,50 0,00411 1,50 2,28Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranıİlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)2022 34 66Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Kurulu ÜyeleriAdı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız ÜyeErol ÖZTÜRKOĞLU Fon Kurulu Başkanı 10.05.2022 21 EvetHasan Halim ÇUN Fon Kurulu Üyesi 10.05.2022 30 EvetSalih İLERİ Fon Kurulu Üyesi 10.05.2022 18 EvetFon DenetçisiAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBirol ÖZEN 10.05.2022 12 SPK İleri Düzey Belgesi, SPK Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarSERDAR GÜRSOY 10.05.2022 005-2009 DenizYatırım A.Ş Müşteri Temsilcisi,2009-2010 DenizBank A.Ş Bireysel Bankacılık Yetkilisi,2010 Inveo Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yöneticisi-Devam etmektedir SPK DÜZEY 3,TÜREVGÖKHAN YAZICI 10.05.2022 2016 GFO Yönetim Danışmanlık A.Ş-Direktör, 2021-Devam Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü SPK DÜZEY 3,TÜREVİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/5 Kozyatağı Kadıköy 34742 - İSTANBUL 0216 665 28 00 0216 665 28 01 fon@fibaemeklilik.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEmrah Geçer Fon Yönetimi Birim Müdürü 0216 665 28 24 fon@fibaemeklilik.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032955BIST