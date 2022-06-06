FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.06.2022 16:04
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi 01.07.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034895
BIST
16:352.649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 47,53
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.652
En Düşük
2.620
16:3516,5781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1638
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5968
En Düşük
15,9954
16:3517,8135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2167
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:35988,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 11,23
|Açılış
|: 988,43
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler16:33
|RYSAS
|8,25
|56.201.050
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.677
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|43.741.819
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.928.327
|% 9,89
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,45
|105.387.393
|% -6,87
|
|SANFM
|33,68
|13.171.036
|% -3,61
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|DOKTA
|26,02
|4.281.460
|% -2,77
|
|THYAO
|48,18
|3.886.118.763
|% 0,42
|
|SASA
|44,58
|3.672.993.634
|% 1,55
|
|AKBNK
|9,03
|2.573.914.835
|% 3,08
|
|SISE
|21,74
|2.204.270.635
|% 4,42
|
|GARAN
|15,73
|1.912.478.592
|% 4,45
|
|EKGYO
|2,88
|915.931.245
|% 3,60
|
|AKBNK
|9,03
|2.573.914.835
|% 3,08
|
|ODAS
|2,99
|790.210.628
|% 6,79
|
|YKBNK
|4,93
|1.077.293.827
|% 1,86
|
|DOHOL
|4,09
|821.993.279
|% 3,81
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5767
|16,5862
|% 1,05
|
|Euro
|17,7422
|17,8202
|% 1,27
|
|Sterlin
|20,7522
|20,8563
|% 1,54
|
|Frank
|17,1421
|17,2454
|% 0,90
|
|Riyal
|4,4099
|4,4320
|% 1,08
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|2,01
|
|Altın Gr.
|989
|989
|11,88
|
|Cumhuriyet
|6.578
|6.677
|49,00
|
|Tam
|6.547
|6.710
|44,01
|
|Yarım
|3.165
|3.246
|21,29
|
|Çeyrek
|1.587
|1.623
|10,64
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,37
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|0,38
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,20
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:48AKSGY
Yüzde 6.14 oranında artışla 2.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 607, 718 adet işlem
-
16:47INVES
Yüzde 5.83 oranında artışla 34.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 627 adet işlem
-
16:46TMSN
Yüzde 9.63 oranında artışla 27.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 389, 488 adet işlem
-
16:45USAK
Yüzde 5.92 oranında artışla 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 276, 705 adet işlem
-
16:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 17 artarak (% 1.93 ) 2, 384