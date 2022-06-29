FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.06.2022 16:58
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 16.09.2021
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,00274 1,000000 0,00274 1,000000 2,280000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040029
BIST
16:542.458
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -32,22
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
16:5416,6563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0259
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
16:5417,4692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0840
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
16:54972,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -4,03
|Açılış
|: 972,08
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler16:54
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|22.986.163
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|104.048.760
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|400.193.463
|% 9,86
|
|GZNMI
|41,40
|31.479.409
|% 9,12
|
|LIDFA
|12,60
|62.719.567
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|442.526.943
|% -9,99
|
|SELVA
|7,48
|96.157.357
|% -9,33
|
|YEOTK
|59,05
|74.692.003
|% -9,01
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,54
|3.936.690.255
|% -1,04
|
|SISE
|21,30
|1.456.564.981
|% -0,56
|
|EREGL
|27,20
|1.237.404.031
|% -1,31
|
|ASELS
|23,20
|1.128.839.466
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,74
|837.765.622
|% -1,99
|
|EKGYO
|2,59
|439.339.169
|% -1,15
|
|ODAS
|2,98
|483.860.808
|% -2,30
|
|YKBNK
|4,41
|641.371.788
|% -1,34
|
|TSKB
|2,05
|293.222.932
|% -0,97
|
|AKBNK
|8,28
|827.701.192
|% -0,36
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6279
|16,6563
|% -0,16
|
|Euro
|17,4482
|17,4692
|% -0,48
|
|Sterlin
|20,0788
|20,1795
|% -0,91
|
|Frank
|17,3547
|17,4592
|% 0,03
|
|Riyal
|4,4167
|4,4389
|% -0,32
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,86
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|6.517
|6.616
|-9,00
|
|Tam
|6.506
|6.599
|-38,00
|
|Yarım
|3.185
|3.227
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.613
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,07
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,60
|
Seans Raporu
16:54
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17:09LIDFA
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17:05FMIZP
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